Vítězství Smithovi navzdory. Hamilton nestihl přípravu, řádil v boxech

Hostem stáje Mercedes byl u příležitosti závodu v arabském emirátu slavný americký herec Will Smith. Z muže v černém se změnil v muže v bílém a celou neděli provázal Hamiltona téměř na každém kroku.

Nechyběl ani na slavnostní parádě, kdy jezdci v neděli kolem poledne objíždějí na korbě kamionu okruh. Jednoduše si nastoupil s nimi. A takového drsňáka, který pěstí sundá i mimozemšťana, jednoduše z auta nevyhodíte.

Těsně před startem stál opět vedle Hamiltona, vyrušil soustředěného jezdce a začal s ním vtipkovat. Nakonec spolu hýkali na celou garáž, natáčeli další videa, a tak to šlo až do chvíle, kdy musel staronový mistr světa odejít na startovní rošt.

„Byl to hodně nekonvenční víkend,“ nechal se slyšet britský jezdec. „Je to skutečný ´hype man´. Vytváří kolem sebe tolik energie. Je jako můj brácha, takže jsme spolu natáčeli nějaké vtípky a další věci a to skoro až do startu. A to je většinou doba, kdy se připravuji na závod, probírám poslední pokyny, trať, chystám se psychicky a jsem zcela v klidu. Soustředím se.“

Will Smith a jeho syn Trey.

Narušení předstartovních zvyklostí by byla pro spoustu vrcholových sportovců věc rovnající se tragédii. Ne tak pro Lewise Hamiltona. „Byl jsem trochu nesvůj, když jsem nastupoval do auta: A sakra, úplně jsem zrušil předzávodní rituál... Ale měl jsem skvělý start a poté šlo všechno jako vždy.“

Hamilton vybojoval jedenáctý triumf v sezoně a překonal tak svůj osobní rekord. „Celý rok jsme tvrdě dřeli a všichni v týmu odvedli úžasnou práci. Navzdory tomu, jak byl Seb silný, jsme zase vyhrávali. Tahle pohádka je prostě neuvěřitelná,“ nezapomněl šampion zmínit hlavního a neúspěšného konkurenta Vettela.