Oštěpař Veselý bude na mistrovství Evropy chybět, je nemocný

Podle českého atletického svazu se pětatřicetiletému vrhači, jenž skončil na předchozích dvou kontinentálních šampionátech, druhý, vrátila angína, kvůli které chyběl už na domácím šampionátu v Kladně.

Bronzový olympijský medailista z londýnských her a evropský šampion ze stejného roku 2012 Veselý se na ME kvalifikoval výkonem 82,30 metru, ale vedle toho osmdesátimetrovou hranici letos přehodil už jen dvakrát. Ještě do českého šampionátu byl letošní českou dvojkou za suverénním Jakubem Vadlejchem (89,02), na Kladně ale do nominace rázně promluvil Petr Frydrych, který získal titul výkonem 83,35.

Ze sestavy pro Berlín v tu chvíli vypadl další limitář Jílek (81,44), nyní ale dostane osmadvacetiletý oštěpař šanci podobně jako vloni na mistrovství světa, kdy po uzávěrce nominace rozšířil tým díky pozvání mezinárodní federace IAAF. V Londýně pak nepostoupil z kvalifikace, na ME startoval před dvěma lety v Amsterdamu a skončil desátý.