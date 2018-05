Krejčí v říši Lakers. U Magica Johnsona v kanceláři nasával motivaci

„Kemp byl přímo navázaný na Utkání hvězd NBA, které v té době v Los Angeles probíhalo. Ráno jsme měli měření rychlosti, výbušnosti, rychlosti reakce a výskoku z jedné i obou nohou, které se dělají hráčům před draftem. To trvalo asi hodinu. Pak nás rozdělili podle postů, na kterých hrajeme, a trénovali jsme další hodinu už odděleně,“ popisuje rozehrávač španělské Zaragozy únorové setkání největších talentů z celého světa v tréninkovém areálu LA Lakers v El Segundo.

Co dalšího říká Vít Krejčí o své zkušenosti na kempu Basketball Without Borders?

O setkání s hvězdami:

„Ke každé skupině hráčů přidělili organizátoři speciální trenéry, což byl jeden bývalý hráč NBA a jeden současný. S mou skupinou spolupracoval Goran Dragič z Miami a Derek Fisher, pětinásobný vítěz NBA s Los Angeles Lakers. Mezi všemi tréninkovými skupinami se pohyboval Gary Payton, ale protože je to bývalý rozehrávač, tak trávil nejvíce času s námi, což byl pro mě obrovský zážitek.“

O dohledu během tréninků:

„Američané jsou extrémně zaměření na detaily, takže jsme s Fisherem probírali úplné maličkosti. Jak vyběhnout zpoza clony, jak si srovnat nohy před střelou. Řešili jsme, jak správně najet do koše, jak vyhodit na volného spoluhráče a jak zakončovat z blízké vzdálenosti. Bylo tam hodně taktických věcí: kam se po hřišti přesouvat podle pohybu ostatních hráčů, co dělat, když má můj obránce nohy v určitém postavení, a podobně.“

Čeští mládežničtí reprezentanti Vít Krejčí (23) a Luboš Kovář (2) v duelu s Nizozemskem.

O závěrečných zápasech pět na pět v rámci amerických tréninků:

„Každý den jsme dvě hodiny hráli. Rozdělili nás do čtyř týmů po deseti hráčích, v týmu jsme udělali dvě pětice a ta první hrála osm minut, druhá sedm a poslední minutu hry postavil trenér tu nejsilnější sestavu. Já jsem se čtyřikrát z šesti dostal té závěrečné pětky. Dařilo se mi. Celé se to odvíjelo od prvního zápasu, kdy jsem trefil dvě trojky a hned si mě trenéři i protihráči víc všímali. Jinak hra probíhala hodně individuálně, jak se všichni chtěli předvést. Rozehrávač si většinou vzal míč, nechal si postavit clonu a hrál sám do koše. Jak jsem se ale v prvním zápase trefil, tak trenéři udělali akci pro mě, abych mohl vystřelit. Díky tomu mi spoluhráči i víckrát přihráli. Jinak se člověk dostal k míči jen tehdy, když jsem si ho doskočil v obraně.“

O programu na Basketball Without Borders v Los Angeles:

„Oproti poslednímu kempu v Izraeli jsme měli daleko více příležitost poznat město a něco zažít. Po dopoledni v tréninkovém centru Lakers byl odpoledne naplánovaný výlet do města. Navštívili jsme Griffithovu observatoř, Chodník slávy a další známá místa a večer jsme se vždy přesunuli do haly Staples Center, kde probíhal program k Utkání hvězd.“

O rozhovorech se slavnými basketbalisty:

„Na podobných kempech jsou nejlepší rozhovory s hvězdnými basketbalisty. Nejvíce času jsem strávil s Fisherem, který je legendární střelec klíčových střel v play off. Já se ho ptal, jak se v takových situacích cítil. Říkal, že hlavní je nebýt nervózní a věřit si, že dám a že to je střela jako každá jiná. Trochu času zbylo i na Dragiče s Paytonem, hlavně s Garym Paytonem chtěli mluvit všichni, na toho byla velká fronta.“

Agent o Vítu Krejčím Vítek na sobě tuto sezonu hodně zapracoval, etabloval se v lídra mládežnických týmů a celou sezonu trénuje s áčkem Zaragozy. Všechno jde podle plánu. Na druhou stranu on je teď chycený v nejnáročnější fázi své kariéry a to je přestup mezi juniorkou a prvním týmem. Pracujeme na tom, aby další kroky byly úspěšné. Myslím, že Zaragoza ho připravuje dobře. To potvrdil na mezinárodních akcích jako Basketball Without Borders, kde byl vybrán do All Star. Další důležitý krok bude mistrovství Evropy do 18 let, na které se teď maximálně soustředí Budeme pokračovat v práci, kterou jsme započali na začátku sezony. S Vítkem jsme probírali všechny zápasy, pracovalo se na náboru jeho svalové hmoty s nutričním expertem. Vítek nabral během sezony tři a půl kila a došlo k pozitivním změnám v jeho herním výstupu. S velikou podporou České basketbalové federace domýšlíme jeho letní program. Léto je jedna z klíčových fází rozvoje hráče. Je potřeba ho pořádně naplánovat. Po skončení sezony dostal Vítek zasloužené volno a čeká ho škola. Pak se budeme soustředit na střelbu a poté Vítek opět vyjede na zahraniční kemp k nabrání svalové hmoty. Phillip Parun

O hodnocení, které si vyslechl:

„Mezi ostatními jsem se při měření výskoku nebo rychlosti neztratil, ale byla tam řada fyzicky výborně vybavených hráčů. Dostal jsem pochvalu za výskok z levé nohy, z pravé to bylo slabší. Zkušenostmi se můžu s nejlepšími rovnat celkem v pohodě, herně taky tolik neztrácím. To, kde musím přidat, je fyzická připravenost. Ostatní byli bestie. Hráli hodně tvrdě a chybělo mi na ně klidně i dvacet kilogramů.“

O největším zážitku:

„Samotné Utkání hvězd bylo úžasné. To člověka ještě víc motivuje k práci, když vidí ty největší hvězdy v akci. Parádní byla i soutěž ve smečování a v trojkách, které jsou výrazně lepší naživo než v televizi. Skvělé bylo i vidět kancelář klubového prezidenta Magica Johnsona, kde má vystavené všechny trofeje pro vítěze NBA, kterých Lakers vyhráli šestnáct. To v člověku zůstane.“

O agentech sledujících kemp:

„Kempu se zúčastnil například Masai Ujiri, generální manažer Toronta, a bylo tam i velké množství agentů. Ti ale mají během kempu zakázáno přímo komunikovat s hráči. Mohou sledovat, být přítomni v hale, ale nic víc.“

O své roli velkého českého talentu:

„Je to super a budu se snažit naplnit všechna očekávání, co se týče NBA. Rád bych všechny potěšil a nejvíc samozřejmě sám sebe.“

O snaze dostat se do zachraňujícího se prvního týmu Zaragozy:

„Teď trénuju každé ráno s týmem pro ACB a chtěl bych nějaké minuty dostávat. Doufám, že už je k tomu blízko. Teď je tam ale složitější situace a prostor pro mladé není velký. Jsme tam spíš my pro ně, abychom jim pomohli v tréninkovém procesu. Za poslední roky se hodně měnili trenéři. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby zůstal předchozí trenér. Ta nervozita z toho, že se musí vyhrávat, tam určitě je cítit.“

Vít Krejčí po tréninku české reprezentační osmnáctky.

O španělské cestě do NBA:

„NBA je rozhodně cíl, ale nejdřív se musím prosadit tady v Evropě, abych se tam mohl dostat. Snažím se tak sledovat dění tady i v zámoří a na trénincích se pokouším získávat co nejvíc od hráčů, kteří jsou zkušení. Třeba od Garyho Neala, který hrál několik let NBA, nebo od Jarvise Varnada, který tam taky byl. Hodně jsem teď mluvil s kluky, kteří byli na univerzitách v NCAA, abych věděl, jak to tam chodí. Je dobré mít všechny tyhle informace.“