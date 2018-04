Krejčímu pomůže se snem o NBA kouč, jenž formoval Jamese i Curryho

„Být považovaný za největší talent je super a budu se snažit to naplnit a dostat se do NBA, abych potěšil ty, co mi věří a pomáhají mi v tom. NBA je rozhodně můj cíl, ale nejdřív se musím prosadit tady v Evropě, abych se tam mohl dostat,“ řekl Krejčí.

V zámoří už na sebe několikrát výrazně upozornil. Naposledy v únoru, kdy byl mezi 40 vybranými talenty, kteří se představili na kempu Basketball Without Borders (Basketbal bez hranic), který každoročně pořádá NBA s mezinárodní federací FIBA. Akce byla součástí Utkání hvězd NBA v Los Angeles.

Na tréninku se mu mimo jiné věnovali dva vyhlášení rozehrávači Goran Dragič, úřadující mistr Evropy, a Derek Fisher, pětinásobný vítěz NBA s LA Lakers.

Svou kariéru Krejčí rozvíjí od 14 let ve Španělsku, kde už nakukuje do prvního týmu Zaragozy. Většinou nastupuje ve čtvrté španělské lize, kde se otrkává proti zkušeným veteránům na sklonku kariéry.

„Mají hodně zkušeností z druhé ligy. Mnozí z nich hráli profesionálně už v době, když jsem ještě nebyl na světě. Nevyrovnají se mi v rychlosti, takže si pomáhají různými prasárnami a zkušeností. A i to mi něco dá,“ uvědomuje si.

Věří, že se brzy dostane do prvního týmu. „Teď je tam ale složitější situace kvůli boji o záchranu a prostor pro mladé není velký. Ale každé ráno s nimi trénuji. Uvidíme, jaké se mnou budou mít plány pro další sezonu. Možná půjdu zkusit třetí nebo druhou ligu,“ řekl Krejčí.

Na léto mu reprezentační kouč Ronen Ginzburg domluvil stáž ve Washingtonu u uznávaného kondičního trenéra Blaira O’Donovana, který spolupracuje s hvězdami LeBronem Jamesem, Stephenem Currym, Kevinem Durantem nebo hokejisty Washingtonu Capitals. Cílem je pomoci Krejčímu zesílit a nabrat svalovou hmotu. „To bude určitě super a mělo by mi to do další sezony hodně pomoct,“ věří Krejčí.

Blair O’Donovan (vpravo) a Stephen Curry:

Pracovat chce i na své univerzálnosti. Podobně jako Satoranský je se svými dvěma metry na rozehrávače poměrně vysoký. Proto se chce zlepšit i ve hře na křídle, aby vyhovoval nejnovějším požadavkům a byl variabilnější.

„Ideální je umět všechno. Hrát na pozici jedna, dva, tři i čtyři. Všechno se může hodit. Saty v NBA také začal hrát na křídle,“ uvedl Krejčí.

Trenér Ginzburg myslí na českou budoucnost Sedmnáctiletého rozehrávače Krejčího si český basketbal už chystá pro roky příští. I proto se do jeho růstu vložil reprezentační kouč Ronen Ginzburg. „Naší dlouhodobou strategií je připravit hráče na rok 2021 a EuroBasket. Když jsem byl ve Spojených státech, mluvil jsem s trenérem Blairem, který by měl Vítkovi pomoct nabrat svalovou hmotu a sílu,“ popisuje izraelský trenér. Krejčí však není jediným mladíkem, kterému se federace hodlá věnovat. „Máme víc hráčů, kterým chceme pomoct s jejich slabšími místy. Výsledky uvidíme za pár let, ale je to unikátní projekt, který napříč basketbalovými federacemi jen tak nenajdete. Za to musím ČBF poděkovat,“ dává Ginzburg naději.

V sedmnácti letech už patří do širšího kádru národního týmu, v létě ho ale čeká především evropský šampionát do 18 let divize B, kde chce pomoci českému celku vybojovat jednu ze tří postupových příček do elitní divize.

Těší se i na spolupráci s novým trenérem osmnáctek Lubošem Bartoněm.

Bývalý kapitán národního týmu, jenž působí v FC Barcelona, mu pomáhá i při individuálních konzultacích.

„Je to pro mě důležité. Luboš mi strašně pomáhá. Kouká na moje utkání, když může, tak na ně přijede i osobně. To je super. Po každém zápase spolu mluvíme, nebo si napíšeme o všech chybách nebo maličkostech, které by mi do budoucna mohly pomoct,“ popsal Krejčí.

Vít Krejčí (vpravo) na celosvětovém kempu basketbalových talentů Basketball Without Borders v Los Angeles.

„Jeho působení u osmnáctky nám přinese jen zlepšení. Když kluci od jednoho z nejlepších českých hráčů uvidí a uslyší, jak to vlastně chodí, je to velká zkušenost. A když pak na turnaji zabereme, tak s Lubošem můžeme dokázat cokoliv. Je to jenom o nás,“ dodal Krejčí sebevědomě.