Nejezdi za Froomem, je to nebezpečné. Teď chce Nibali žalovat Tour

„Nejezděte za Chrisem Froomem.“



Věta, kterou svým cyklistům Brent Copeland, sportovní ředitel Bahrain-Meridy, neustále během Tour opakoval.

Na Frooma i celý tým Sky letos při téměř každé etapě fanoušci bučeli. Při výjezdu na Alpe d´Huez však jejich agresivita ještě zesílila.

Jeden z přihlížejících se dokonce snažil Frooma dostat z kola, byl okamžitě zatčen.

Právě proto vedení Bahrainu své cyklisty nabádalo, aby nejezdili tak blízko mužům v bíločerných dresech.

„V minulosti jsme klukům říkali: Buďte vepředu, minimalizujte riziko. Teď říkáme: Nezůstávejte za Froomem, je to nebezpečné,“ vysvětluje Copeland. „Je to trochu groteskní situace říkat, ať nezůstávají za jedním cyklistou, že může být cílem. Ale pravdou je, že Froome tomu riziku čelí každý den. Sám mi to řekl, když jsme se spolu bavili. Na Alpe d´Huez byl Vincenzo bohužel za Froomem, když na něj zaútočili. Chrisovi se povedlo vyhnout motorkám a všemu a Vincenzo padl.“



Italův pád nezachytily televizní kamery.

I proto zpočátku panovalo podezření, že Nibaliho k zemi srazila motorka. Až záběry fanoušků prokázaly, že spíše než motorka, mohl za incident nepozorný fanoušek, který svým páskem od fotoaparátu zahákl za Italova řídítka a strhl je na stranu.



Byl z toho zlomený obratel, 15 dní bez kola. Nibali se stále může připravit na španělskou Vueltu a kopcovité mistrovství světa v Innsbrucku, jehož trať si byl letos na jaře projet.

Wenige Meter vor der 4km Marke hinauf nach Alpe d' Huez... der in Führung liegende Kruijswijk und kurz darauf durch ein Motorrad zu Fall gekommende Vincenzo Nibali... #TDF2018 pic.twitter.com/0Joia78zci — Radsportcafé (@radsportcafe) July 19, 2018

O možnost bojovat o titul na Tour však přišel.

Stačí omluva?

Na ambulanci musel Nibali z cíle v Alpe d´Huez ujet sanitkou dalších 50 kilometrů do Grenoblu. Letecká doprava nebyla na vrcholu kopce zajištěná.

Když se pak po jedenácté večer vracel zpátky do hotelu MMV Les Bergers, kde byl ubytován zbytek týmu, před dveřmi na něj čekal šéf Tour Christian Prudhomme.

„Velmi si tě vážím a je mi to vážně moc moc líto,“ soukal ze sebe Francouz, když vešel do sanitky a vzal Nibaliho za ruku. „Díky za všechno, co jsi pro cyklistiku udělal. Mrzí mě, že to skončilo takhle.“

Vincenzo Nibali

Když pak třiatřicetiletý italský cyklista vylezl ze sanitky, stále měl na sobě roztrhaný dres svého týmu. Na Prudhommea se jen usmál: „Takové věci se stávají, je to jen cyklistika. Moje dcera bude ráda, že se vrátím domů a zas tolik jsem si neublížil.“



S omluvou Nibalimu i celému týmu přispěchal také prezident Mezinárodní cyklistické unie UCI David Lappartient.

„Od Vincenza se toho můžeme spoustu naučit. Je obdivuhodné, jak zvládá tyhle situace s klidem. Předtím, než cokoliv řekne, dobře si to promyslí, to udělal i nyní. Věděl, co se stalo, ale nedělal z toho drama,“ těšilo Gorazde Stangelje, dalšího ze sportovních ředitelů stáje.

Stačí však pouhá omluva dvou nejmocnějších mužů současné silniční cyklistiky? Má tím celý případ skončit?

Prudhomme sice vyzval fanoušky, aby cyklisty respektovali a nepletli se jim do cesty. Neměl by ale dělat víc?

Podle Bahrainu ano, i proto tým zvažuje právní kroky proti organizátorům Tour.

„Mluvil jsem jak s Prudhommem, tak s Lappartientem. Oba se mi omluvili a ujistili mě, že pro bezpečnost jezdců v budoucnu udělají víc. Ale to nám nestačí. Jako tým jsme hodně utrpěli, proto naši právníci zkoumají možnost soudní žaloby,“ říká Copeland.

Už před startem Tour vyjádřilo sdružení cyklistů AIGCP v dopise adresovaném Lappartientovi obavy nad bezpečností závodníků.

Báli se, že nepřátelství směrem ke Chrisi Froomovi by mohlo vyvolat určitou reakci publika během samotného závodu.

To se také stalo, kromě zmíněného incidentu na Alpe d´Huez jeden z fanoušků čtyřnásobnému šampionovi Tour chrstl do obličeje jakousi tekutinu.

I proto se zdá, že UCI zatím na podněty AIGCP nijak nereaguje.

„Na místě, kde spadl Vincenzo, byly bariéry, jenže fanoušci se přes ně dostali. Četníci jednoduše neudělali svou práci,“ rozčiloval se Copeland. „Neudělali také nic proti světlicím. Chápu, že není jednoduché kontrolovat 600 tisíc fanoušků na jednom kopci, ale když organizace funguje na takové úrovni, na jaké při Tour funguje, tohle by se stávat nemělo. ASO je proti těmto případům pojištěné, jenže jsme to my, kdo utrpěl velkou ztrátu.“

Podle Copelanda mělo být na místě alespoň více četníků, když nic jiného.

„Očekávali jsme víc. Někdo nyní musí něco udělat. Nemůže to skončit tím, že se Vincenzovi omluví a hotovo. Cítil se ve skvělé formě, tohle mu omluva nevynahradí. Investujeme do cyklistů miliony, měsíce je na největší akci připravujeme a pak vám to všechno sebere jeden fanoušek. Rádi bychom, aby na stoupání nemohli opilí lidé a aby bylo zakázáno kolem cyklistů běhat,“ vyjmenovává Copeland.

Co se z výše zmíněného povede prosadit, je v tuto chvíli nejasné. Stejně tak i to, jestli má žaloba proti organizátorům Tour nějaký smysl.

Nibaliho tak či tak nic z toho do závodu nevrátí.

„Ale sezona nekončí, Vuelta i mistrovství světa bylo v plánu i předtím, a to se nemění. Když nebudou žádné komplikace s hojením, bude na startu,“ uzavírá jeho trenér Paolo Slongo.