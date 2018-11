Může za Nibaliho pád samotná Tour? Ital tři hodiny vypovídal na policii

VIDEO: Nibali out of de Tour de France with a broken vertebrae after a crash caused by a spectator! https://t.co/bcwYZKs2AW #TDf2018 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

