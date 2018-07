Dědek Carter už překonal Jordana, teď zaútočí na Abdul-Jabbara

Vince Carter se chystá podepsat roční smlouvu za veteránské minimum 2,4 milionu dolarů v Atlanta Hawks. Bude to už jeho osmý klub; po Torontu, New Jersey, Orlandu, Phoenixu, Dallasu, Memphisu a Sacramentu.

Připravovat se může už na 21. sezonu v NBA - čímž vyrovná ligové maximum (drží ho Robert Parish, Kevin Willis a Kevin Garnett, společně s Carterem se k nim přidá také Dirk Nowitzki).

A od podzimu 2018 do jara 2019 bude Carter stoupat tabulkou nejstarších mužů, kteří kdy do NBA nakoukli. Jordana, Tima Duncana, Karla Malona nebo Johna Stocktona, kteří rovněž nastupovali po čtyřicítce, už pokořil. Jen sedm dalších hráčů je nyní před ním.

Těšit se může na posun přes legendy Kareema Abdul-Jabbara a Boba Cousyho. Ale na čtyři další metuzalémy Carter zatím pomýšlet nemůže. A historický rekord je pořád hodně daleko. Před sedmi dekádami se o něj postaral Nat Hickey, když sám sebe coby trenér nasadil do sestavy Providence Steamrollers. Do 46. narozenin mu tehdy chyběly pouze dva dny.

V novém ročníku a v novém dresu bude mít Carter obdobnou roli jako v předchozích měsících v Sacramentu.

Má předávat zkušenosti, pomoci s přechodem na nejvyšší basketbalovou úroveň.

Atlanta teď staví tým od základů a vsadila i na začínajícího trenéra Lloyda Pierce, jen o pár měsíců staršího než je nová posila.

Carter už dávno není tou zpovykanou hvězdou z časů v Torontu. Změnil se, přidal na úsměvu i ochotě přizpůsobovat se novým rolím v týmu. A to mu výrazně prodloužilo kariéru.

Do NBA by měl letos uvést Traeho Younga a Kevina Huertera, kteří se narodili až poté, co byl on sám do NBA draftován.

A pomáhat má ještě dalším hráčům kolem dvacítky. Johnu Collinsovi, Omarimu Spellmanovi, Tyleru Dorseymu.

Milým bonusem bude, až Vince Carter zdolá metu 25 000 bodů. Zatím mu jich chybí pouze 132.