Na video už Slovákům nezbyly peníze, a tak florbalistky cítí zlost

Video, které navíc není ve florbale žádnou zapovězenou věcí. Zkušebně bylo použito už loni na mužském šampionátu v Lotyšsku i jarním ligovém Superfinále v Česku.

A mělo být použito i teď, jenže podle všech indicií ho nakonec slovenští organizátoři zrušili, neboť v hodně napjatém rozpočtu na systém chyběly peníze. Video totiž není povinností jako třeba v hokeji.

„Pro mě je nepochopitelné, když ve sportu, který se chce dostat na olympiádu, není použito video. A to ve chvíli, kdy od pořadatelů vím, že ho tady chtěli mít, ale byl až na jednom z posledních bodů, které potřebovali zařídit. A nakonec se na něj nedostalo, což je pro mě obrovský lapsus,“ zlobil se český kouč Miroslav Janovský po zápase o bronz.

Videosystém přitom v Bratislavě je, neboť se hraje v aréně hokejového Slovanu. Platit by se tak muselo jen přeinstalování kamer nad florbalové branky.



Právě v zápase o bronz se pak po velmi sporné situaci zrodil rozhodující moment. Gólmanka Jana Christianová předvedla zákrok na hranici brankoviště, kterého se musí vždy jakoukoliv částí těla dotýkat. Ona je přesvědčena, že se tak stalo. Sudí měli však opačný názor a následně nařídili trestné střílení, v němž Švýcarky daly vítězný gól.

Jenže opakované záběry na televizní kostce v hale naznačily, že se rozhodčí mýlili. Stejně jako o den dřív, když sudí pro změnu v semifinále uznali Švédkám první gól, ovšem ve skutečnosti míček nepřešel za brankovou čáru.

Hned o přestávce se arbitři kouči Janovskému omluvili a uznali chybu, v zápase o bronz ale nikoliv.

„Nechtěli se o ničem bavit. Mají zakázáno se dívat nahoru na obrazovku, což je trochu divné, když to pár tisíc lidí v hledišti vidí. A tak se pak chovali jako správní rozhodčí, kteří si stojí za svým rozhodnutím,“ vyprávěl Janovský.

I hráčky cítily křivdu. I ony totiž hned vidí, jak situace probíhala. Že Švédky žádný gól nedaly, že Christianová zřejmě zasáhla tak, jak dovolují pravidla. „Včera i dneska byly hodně sporné momenty. Kdyby tam bylo to video, dopadlo by to jinak.“

Třeba by rozhodčím dalo za pravdu, třeba by stejně Švýcarsku patřil bronz, ale nebylo by pochyb!

Je smutné, že když už i konzervativní fotbal se videa nebojí, inovátorský florbal mu dá stopku kvůli tomu, že na něj nezbylo v děravém rozpočtu. Navíc je otázkou, zda by techniku v tomto případě neměla hradit Mezinárodní florbalová federace a ne Slováci, kteří byli při pořádání rádi za každé uspořené euro. Zvlášť pokud se chce florbal skutečně zařadit mezi respektované sporty s olympijskou ambicí.