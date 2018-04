Vettel chyboval, ztratil body, ale nelituje: Musel jsem to zkusit!

Vozy prolétly cílovou rovinkou a řítily se k první zatáčce. Třetí Lewis Hamilton, druhý Sebastian Vettel a na prvním místě Valtteri Bottas. Jenže Vettel chtěl vyhrát. A tak začal brzdit později než jeho soupeři. Se studenými brzdami, na studených pneumatikách.... Na chvíli se sice dostal do vedení, ale zatáčku vybrat nemohl. Auto šlo do smyku, vlétlo do únikové zóny a německý závodník se propadl na čtvrté místo.

Z jednoho pohledu se nelze Vettelovi divit, že chtěl na první místo. Závod měl celou dobu pod kontrolou. I když se vrátil z boxů na nových gumách a Valtteri Bottas jezdil na prvním místě. Vždyť mu předtím na dráze dokázal ujet o patnáct vteřin. Takže desetivteřinová ztráta před zastávkou v boxech, kterou ještě Fin musel absolvovat, nic neznamenala. Jenže vyjel safety car, vozy na cílové rovince výrazně zpomalily a Bottas se navzdory zastávce ve vedení udržel. Pro Vettela to musel být šok.

„Proč je Mercedes přede mnou, co se stalo?“ ptal se do vysílačky při jízdě za safety car. A tak po restartu na nic nečekal. Jakmile se opět závodilo, tlačil se vpřed. Za každou cenu, navzdory riziku.

„Myslím, že kdyby se mi nezablokovalo kolo, vyšlo by to. Na vnitřku zatáčky bylo místo a nemyslím si, že by to byl ode mně špatný tah. A dělal jsem to, co bylo potřeba. Kdybych to nezkusil, teď bych si to vyčítal. Tak jsem to zkusil a nevyšlo to. Ale to je závodění,“ nechal se slyšet německý závodník, který kvůli chybě přišel o body a tím o vedení v celkovém pořadí mistrovství světa. „Myslím, že při brzdění jsem najel na hrbol, proto se mi zablokovalo kolo,“ přišel s nečekaným vysvětlením. „Ale nechci se vymlouvat na povrch vozovky, já jsem kapitán na palubě a moje řešení nefungovalo.“

„Zbytek závodu byl dobrý, z naší strany povedený. Samá pozitiva,“ pokračoval Sebastian Vettel. „Auto jelo skvěle, celou dobu jsem měl vše pod kontrolou, vyhnul se všem problémům.“

Sebastian Vettel na druhém místě mistrovství světa ztrácí na Lewise Hamiltona čtyři body. To je 17 závodů před koncem sezony zcela bezvýznamný rozdíl. A Vettel to dobře ví.