Chystá se „Dakar na vodě“. Veslaři zamíří z Prahy do Hamburku

„Na začátku všeho byla myšlenka, která nás napadla při tréninku, a vše jsme dotáhli až do konečného stadia. Je to možnost, jak zpopularizovat náš sport,“ řekl ředitel závodu Aleš Nejedlo na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde projekt primárně připravený pro klání osmiveslic představil.

„Bude to nejdelší i nejextrémnější závod, který se na světě koná. Takový Dakar na vodě,“ podotkl Nejedlo.

Záštitu nad akcí převzaly český i německý veslařský svaz, jednotlivé státy budou osloveny i prostřednictvím Mezinárodní veslařskou federace. Závod odstartuje 29. září večerním prologem v Praze, cíl bude 13. října v Hamburku. Na projektu se podílí i jednotlivá etapová města v Česku i v Německu.

„Když jsem o projektu slyšel od Aleše poprvé, koukal jsem na něj jako na blázna. Je to akce, která se zcela vymyká všemu. Nic podobného se tady nikdy neodehrálo. Když se mu ale podařilo přesvědčit i německou stranu, musel jsem mu dát za pravdu, že je to reálné. Je to natolik bláznivé, že by to mohlo skončit úspěchem. Může to oslovit širší veřejnost a vzbudit zájem o veslování,“ uznal předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

Závod bude vypsaný ve třech hlavních kategoriích - elite, challenge a open. Elite je určena pro špičkové veslaře a mělo by se v ní představit deset mužských a deset ženských osmiveslic. Challenge a open budou otevřené pro další závodníky, kteří budou moct jet i jen jednu nebo několik etap, navíc i v menších posádkách či například na kajacích, dračích lodích nebo dalších plavidlech.

„Je to extrémní výzva pro všechny veslaře, aby se do něčeho podobného zapojili. Osobně jsem tolik kilometrů normálně najezdila za dva měsíce a představa, že bych to měla zvládnout za dvanáct dní... Je ale pravda, že na osmě je to trochu něco jiného,“ řekla skifařka Miroslava Topinková, která je společně s Ondřejem Synkem ambasadorkou závodu.

Olympijská vítězka a mistryně světa je momentálně na mateřské. Přiznala ale, že manžel - bývalý kanoista - se na akci chystá. „Hned říkal, že se přihlásí do první etapy. Má zrovna narozeniny, tak prý s kamarády pojede,“ prozradila Topinková.

Hned na úvod čeká na závodníky nejkratší etapa z Prahy do Mělníka, která bude měřit 53 km. Nejdelší úsek mezi Riesou a Wittenbergem měří 107 km.