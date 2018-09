Nemáš na to! ukázal Synek svalovci z Německa. Zvítězil a vplul do finále

Kromě postupu do sedmnáctého (!) světového finále v řadě českého favorita potěšilo i to, že v přímé konfrontaci porazil Němce Olivera Zeidlera, zřejmě nejvážnějšího konkurenta při bulharské plavbě za zlatou medailí.

„Bylo na něm vidět, že chtěl vyhrát za každou cenu,“ říkal Synek o 22letém svalovci, který ještě donedávna závodně plaval.

Ale semifinále patřilo vám. Chtěl jste Němci demonstrovat vaši sílu?

Určitě! Měla to být ukázka, ať ví, že na to nemá. (usměje se) Bylo vidět, že se fakt snaží. Trenéři taky na něj ze břehu řvali, co jsem rozuměl. Ale chtěl jsem, aby věděl, že tady není nejlepší. Teda zatím!

Bylo těžké držet se Zeidlerova tempa v úvodu závodu?

Už před kilometrem dával nějaké nástupy, snažil jsem se na to nějak reagovat, ale pořád si jel svoje. Počkal jsem si na poslední pětistovku a 300 metrů před cílem už věděl, že je rozhodnuto. Byli jsme oddělení a nebylo se kam hnát.

Jak se vám jelo?

Jsem rád, že je semifinále za námi. Potvrdilo se to, že to je nejhorší závod. Jelo se mi hůř než ve čtvrtfinále, byl jsem nějakej zatuhlej. Pak se to rozjelo a bylo to dobrý.

Vychází v Plovdivu na cestě za šestým titulem mistra světa zatím vše podle vašich představ?

Tři závody, tři výhry. Ještě vyhrát ten čtvrtý a bude to nejlepší. Zatím je to tady pěkný, kromě jednoho dne fouká všem stejně. Podmínky jsou super, nejsou extrémní vlny a zatím to běží. S trenérem (Milanem Dolečkem) jsme teď počítali, že je to sedmnácté finále v řadě, což je docela dost.

Na světových šampionátech býváte často jediný z Čechů, který postupuje do finále.

No Mirka (Topinková Knapková) mě v tom nechala! Je to škoda, že i holky (dvojskif Antošová, Fleissnerová) jely suprově. Na kiláku vedly, vypadaly, že jedou super, ale dojely páté. Je to o zkušenostech a o tom připravit ještě něco navíc na mistrovství světa, aby vás to posunulo do finále.

Jak vy se do něj namotivujete?

Pro mě je hlavní Tokio a tohle je krůček, jak se utvrdit, že jdu správnou cestou a neklesá mi výkonnost. Když bude jakákoliv medaile, bude to úspěch. Neúspěch by bylo, kdybych žádnou nedovezl. Ale udělám všechno pro to, aby se to nestalo.

Kromě svalnatého Němce bude velkým vyzyvatelem i Novozélanďan Manson, krajan vašeho věčného rivala Mahého Drysdala, že?

Trenér mi pověděl, že ve své jízdě dojel třetí, ale je to psychouš. Mahé mi zase říkal, že třeba dřív vyhrál semifinále na dvojskifu, ale finále totálně zametli. Uvidíme, nemůžeme ho podcenit. I Němec se může líp vyspat a já hůř. Ale vypadá to, že Němec bude největší soupeř, i když Nor Borch jel ve čtvrtfinále suprově. Uvidíme.