Pohodový postup. Jen trenér hodil na kole tygra, vykládal Synek

Jedinou komplikací čtvrtečního dopoledne se tak stala nehoda Synkova kouče Milana Dolečka, který stejně jako ostatní trenéři doprovází veslaře podél kanálu na kole.

„Prý měl nějaký defekt a hodil tygra,“ líčil pobaveně Synek. „Ale hlavně, že je celý a úplně se nerozlámal,“ dodal 36letý veslař, jenž chce v Bulharsku získat rekordní šestý titul mistra světa.

Zatímco zkušený trenér s krvavým šrámem na koleni u českých novinářů dumal, kde si opraví bicykl a píchlou přední pneumatiku, jeho svěřenec vykládal, jak si pohlídal postup do pátečního semifinále.

Čtvrtek na MS Zpravodajství ze šampionátu v Plovdivu

Ušetřil jste při vítězném čtvrtfinále i nějaké síly?

Posledních 250 metrů nebylo kam pospíchat. I norský soupeř (Kjetil Borch) pochopil, že nebylo potřeba se vyždímat. Karty byly rozdané už 500 metrů před cílem.

Jaká byla z vašeho pohledu celá jízda?

Jak jsme měli tři dny bez závodů a já sám dva měsíce nezávodil, tak ta pauza byla dlouhá. Musel jsem se trochu rozjet a ostatní to naopak napálili. Musel jsem první kilák jet hodně rychle. I ten druhý, ale to se mi jelo dobře. Snad to bude zítra ještě lepší.

Je pro vás výhodnější, že semifinále je na programu hned v pátek?

Jo, hlavně už to skončilo. (usměje se) Na tohle jsme zvyklí, celý rok takhle závodíme, ale mistrovství světa je jiné, že mezi závody je den volna. Kluci na dvojce bez kormidelníka mají jízdy dny po sobě, což by mi taky nevadilo.

Jaké bude semifinále?

Semifinále je hrana, tam se to oddělí a beru to jako nejhorší závod. Jezdí se tady relativně rychle. Voda je teplá, je i hodně měkká a nedělá vůbec žádné fleky. A když to foukne, je to rychlý.

Fleky?

Mám na mysli tvrdou vodu, kde je vápenec, který zasychá na lodi. Tahle voda, i když loď neutřete, vám flek neudělá.

A počasí? Sedělo vám víc než středeční, kdy foukalo a organizátoři zrušili odpolední program?

Jo, ale mně by to nevadilo ani včera. Měl jsem čtyřku dráhu, což bylo docela dobrý. A dneska je to super. I zítra máme závodit zase brzo ráno v bezvětří a klidné vodě. Doufám, že to vydrží. Teď je na mě akorát, do nějakých 25 stupňů.