Verstappen po závodě v Brazílii řádil. V depu napadl soupeře

Co se při nedělní Velké ceně Brazílie stalo? Pilot Red Bullu Max Verstappen jel skvělý závod. Postupně se z páté příčky na startu propracoval do vedení a byl jasně rychlejší než jeho soupeři. Ve 44. kole předjížděl o kolo zpět jedoucího Sebastiena Ocona. Francouz však neuhnul, jak bývá zvykem, ale začal s lídrem závodu soupeřit. Ten to samozřejmě nečekal a v zatáčce do jeho vozu Force India vrazil.



Naštvaný Verstappen dostal hodiny a propadl se na druhé místo se ztrátou pěti sekund na Hamiltona. Poté sice s poškozeným vozem dokázal soupeře dotahovat, ale nakonec do cíle dojel 1,5 sekundy za vítězem. Ocon za incident dostal desetisekundovou penalizaci zastavení v boxech, kterou chvíli po incidentu skutečně absolvoval.

Verstappen ještě na trati ukázal Oconovi prostředníček a po závodě si s ním šel kolizi vyříkat v depu a několikrát od něj strčil. „Dneska jsme udělali všechno správně. A pak přijde ten idiot a vyřadí nás, když jede o kolo zpět,“ řekl Verstappen. „Byl za to potrestán, takže je jasné, kdo chyboval. Já byl potrestán tím, že jsem nevyhrál. Ale třeba za patnáct let se tomu zasmějeme...“ dodal.

„Co si proboha Ocon myslel, že dělá? Jasně, jejich auto je na rovinkách rychlé, ale proč závodí s vedoucím jezdcem, když na to nemá rychlost, navíc byl za ním a vrazil do něj z vnitřku,“ přidal šéf Red Bullu Christian Horner.

Ocon byl stejně jako vedení Force India přesvědčený, že nic špatného neudělal. „Jel jsem za ním dvě kola a v obou jsem byl o dost rychlejší než on. A protože podle pravidel mám nárok vrátit se před závodníka a získat zpět pozici, pokud jsem rychlejší, udělal jsem to,“ myslí si nadějný závodník, který letos ve formuli 1 končí, když nesehnal angažmá u žádného z týmů.

„Maxovo chování po závodě mě překvapilo a musela dokonce zasáhnout FIA (Mezinárodní automobilová federace). Strčil do mě a chtěl mě praštit. To rozhodně není profesionální chování,“ pokračoval znechucený závodník.

Verstappena však jeho slova neobměkčila. Spíš naopak. „Všichni jsme do sportu zažraní a bylo by zvláštní, kdybych mu šel potřást rukou,“ reagoval Verstappen. „Je mi jedno, co si o mně teď lidé myslí. Jsem vítěz. A když vás takhle připraví o výhru a ještě mají stupidní řeči, tak se mi to prostě nelíbí,“ prohlásil.

Ocona se zastal i mistr světa Hamilton, podle něj je Verstappen horká hlava, měl si počínat opatrněji a jemu by se na jeho místě podobná nehoda nestala. To však Verstappen odbyl mávnutím ruky. „To se snadno říká, když on o vítězství nepřišel,“ prohlásil nizozemský jezdec. „Jasně, můžete říct: ‚Maxi, měl jsi mu nechat prostor‘. Ale nezávodili jsme spolu, takže něco takového nečekáte,“ citoval Verstappena server BBC.

Mezinárodní automobilová federace FIA si oba závodníka předvolala po závodě ke slyšení. Strkanice v boxech rozhodně nejsou tím, čím by se měla a chtěla formule 1 prezentovat.