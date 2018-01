Na závody se těším, říká Vítková před zrádným Oberhofem

Jak se vám líbí tyhle už tradiční oberhofské podmínky?

Snažím se na ně moc neohlížet a moc se jim nepoddávat. Beru je tak, jaké jsou a ve čtvrtek se budu snažit odvést co nejlepší výkon. To dnešní chumelení, vichřice a bouřka naštěstí přišlo až na konci tréninku, takže nás to moc nepostihlo. Snad to bude podobné i zítra.

V náročných podmínkách většinou umíte závodit. Bude to i tentokrát podobné?

K tomu se nechci moc upínat. Ono je to hlavně o tom, že fakt nevnímám, jaké podmínky zrovna ten den jsou. Snažím se jen soustředit na tu konkrétní věc, a ne na počasí.

Zastávku v Oberhofu jako takovou ale máte ráda, ne? Už jste tady vyhrála, byly druhá…

Určitě se mi tady líbí tratě. Jsou těžší, kopcovitější, a to mám mnohem radši než třeba Hochfilzen nebo Annecy, kde jsou táhlé roviny, což mi úplně nevyhovuje. Tady je profil tratě o dost lepší a střelnice? Ta je asi všude stejná.

PŘED TŘEMI LETY. Veronika Vítkova slaví vítězství ve sprintu v Oberhofu.

Čekají vás první závody v novém roce. Jak se těšíte?

No nevím, bude to zajímavé. Přes Vánoce jsme potrénovali, snažili jsme se zapracovat na střelbě a na technice na lyžích. Tak uvidíme, jak se nám to povedlo, já se těším.

Cítíte ještě teď v nohách náročný vánoční trénink?

Nebyl jednoduchý, takže cítím. Na programu sice byl i nějaký odpočinek, ale čekala jsem, že ho bude víc. (smích).

To ho bylo tak málo?

No když jsme se vrátili ze třetího kola Světového poháru v Annecy, tak jsme měli nějaké dva, tři volné dny a pak ještě dva mezi svátky.

Myslíte, že toho tréninku bylo tolik i kvůli nepovedeným výsledkům reprezentace ze začátku sezony?

Těžko říct. Spíš to bylo asi tím, že se všichni připravujeme na olympiádu a tohle byl poslední tréninkový blok, kde se dalo ještě něco udělat pro sílu a vytrvalost. To je asi ten hlavní důvod.

Užila jste si během Vánoc vůbec nějakého volna?

Ale jo, užila. Byli jsme doma čtrnáct dní, takže jsem stihla jít i na skialpy.

A co dárky? Jaký nejzajímavější jste pod stromečkem dostala?

Koupili jsme si s přítelem frézu, abychom doma nemuseli odhazovat.

Ta by se vám tady teď hodila.

To jo, ale doma teď taky padá. (usměje se)