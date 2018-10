Gymnastická hala pojmenovaná po Čáslavské by měla být v roce 2022

Na středeční tiskové konferenci to řekl předseda České gymnastické federace Roman Slavík.

O projektu se hovoří od roku 2016, kdy Čáslavská ve věku 74 let zemřela. Absence takové haly je podle Slavíka jedním z důvodů, proč česká sportovní gymnastika není tak úspěšná jako v minulosti. „Chybí nám moderní tréninkové zázemí pro přípravu sportovců,“ poznamenal.

Hala by měla být nejen pro sportovní gymnastiku, ale také pro další gymnastické sporty, jako jsou skoky na trampolíně, sportovní aerobik, akrobatická gymnastika, teamgym nebo moderní parkour, který chce mezinárodní federace prosadit do programu OH v roce 2024 v Paříži. „Počítá se také se sálem pro gymnastickou a funkční přípravu dalších sportovců, třeba atletů, skokanů do vody, judistů nebo hráčů kolektivních sportů,“ doplnil Slavík.

V hlavní hale bude hlediště pro 200 diváků. „Mohou se zde konat mezistátní utkání, mistrovství republiky nebo menší mezinárodní soutěže,“ řekl Slavík.

Projekt má podporu české vlády, měl by být financován ze státního rozpočtu. „Tento záměr vítám, jelikož gymnastika je základem pro všechny sporty. A to zázemí, které v Praze má, určitě není dostatečné,“ řekl vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Aktuálně se řeší nezbytná změna územního plánu. Končící primátorka Adriana Krnáčová projekt podporuje, ale po nedávných komunálních volbách bude mít vedení magistrátu úplně jinou podobu.

Samotná výstavba by měla začít na jaře 2020. „Je to běh na dlouhou vzdálenost. Protože já jsem původním povoláním vytrvalec, maratonec, tak se toho nelekám,“ řekl šéf Olympu Jiří Beran.

Přijde mu logické, že gymnastické centrum vznikne právě na Olympu, který je jako rezortní centrum ministerstva vnitra organizační složkou státu. „Proč by stát měl investovat do něčeho jiného? Připravuje se zde 250 profesionálních sportovců v různých disciplínách. Gymnastika je základ pro většinu sportů,“ doplnil.