Nejdůležitější bylo nespadnout, říkala Frintová po triumfu ve Varech

Vítězka ziskem zlata s předstihem oslavila 35. narozeniny. V seriálu Světového poháru Frintová triumfovala potřetí. Před osmi lety vyhrála závod v australské Mooloolabě a vloni ve španělské Huelvě. „Je to super. Je to o to lepší, že se mi to povedlo tady doma v Karlových Varech,“ řekla Frintová.



Česká reprezentantka nastupovala na start s číslem 1 a její naděje na vítězství nekomplikovala jen mimořádně nabitá startovní listina, ale také deštivé a chladné podmínky, které české závodnici nevyhovují. „Už pár dnů před startem bylo jasné, že to bude mokrý a těžký závod.“

Plavecká část moc šancí na výhru Frintové nedala, na cyklistickou totiž vyjížděla z depa na 10. pozici s půlminutovou ztrátou na nejlepší. „Nebylo to pro mě ideální. Trochu jsem za první skupinou vlála a jsem ráda, že jsem s nimi udržela kontakt,“ řekla.

Do běžecké části už ale vybíhala jen pár vteřin za vedoucí závodnicí. „Dneska bylo nejdůležitější nespadnout. Ve skupině z toho byla cítit nervozita. Mně se navíc smýkalo zadní kolo, s čímž jsem měla problém při výjezdech. V jedné zatáčce jsem málem spadla,“ uvedla Frintová.

Během prvního ze čtyř běžeckých okruhů se pak na čele závodu utvořila skupina čtyř závodnic – Češka Frintová, Estonka Kiviojaová, Italka Mazzettiová a Němka Knappová, ta ale brzy odpadla. Několik stovek metrů před cílem lehce ztratila Mazzettiová, Kiviojaové pak Frintová nastoupila v zatáčce do cílové rovinky a doběhla si pro první místo.

„Běh byl pro mě taktický závod. Asi bych byla schopná nastoupit dřív, ale věřila jsem si na finiš a nechala se odtáhnout až do konce,“ vysvětlila svou taktiku vítězná Frintová.