Velká pardubická bez cizinců. Slavný dostih řeší, jak je znovu nalákat

Proč najednou takový nezájem?

„Francouzští trenéři kalkulují s vítězstvím v celoročním evropském seriálu Crystal Cup, který momentálně vrcholí,“ vysvětluje šéf pořadatelů Martin Korba.

Právě seriál Crystal Cup je pro Francouze nejprestižnější záležitostí roku. K němu upírají svůj zrak, ten chtějí vyhrát možná i víc než Velkou.

„Alespoň do Ceny Labe máme přihlášené dva francouzské koně a podívat se přijedou další tři francouzští trenéři. Příští rok by to mohlo být lepší i v dalších dostizích,“ doufá šéf pořadatelské skupiny Martin Korba.

Nic to však nemění na tom, že hlavní nedělní dostih bude v Pardubicích takřka výhradně českou záležitostí. Přitom v minulosti to nebyla jen Francie. Do Pardubic přijížděli koně z Irska, Velké Británie, Německa… A to i přesto, že jen zřídkakdy v Česku zaznamenali výrazný úspěch. Vždyť posledním vítězem z francouzské stáje i nadále zůstává hřebec Rayon De, který v Pardubicích vládl před 70 lety.

Změnit se tuhle statistiku loni snažil legendární francouzský trenér a multimilionář Guillaume Macaire. Chtěl zaútočit na jedinou trofej, která mu v Evropě ještě schází. Toužil konečně vyhrát Velkou pardubickou.

Jenže ta příležitost se mu začala bortit už před startem.

Jeho vyvolený žokej, čtyřnásobný šampion Velké Jan Faltejsek si v jednom z předchozích dostihů poranil přetížená záda. A nestihl se už dát do pořádku.

A tak hodinu před startem Macaire rozhodl: největší favorit dostihu Virtus d’Estruval nepojede.

Když pak druhý kůň Songe d’Estruval skončil na Irské lavici, pro bohatou francouzskou stáj, která do Pardubic dorazila s velkou pompou, dostih skončil fiaskem.

Letos pro změnu do Čech vůbec nepřijela. Jak z té situace ven? Jak se vyhnout mezinárodnímu nezájmu?

V odměnách za hlavní dostih chyba nebude, vždyť od roku 2013 je finanční dotace Velké pardubické pět milionů korun, což ze závodu dělá nejlépe dotovaný krosový dostih v Evropě. „Pět milionů opravdu není tak špatných,“ říká i loňský vítěz Jan Kratochvíl.

Problém je v menších dostizích, kde dotace zdaleka nedosahují evropské úrovně.

„Chceme se soustředit na kvalifikace na Velkou pardubickou, které by měly být motivací pro zahraniční koně. Když si otestují trať, nebudou se jí pak tolik bát. Ale k tomu potřebujeme vyšší prize money v kvalifikacích,“ uvědomuje si Korba. U koní z Velké Británie a Irska je zase problém v odlišné přípravě na sezonu. Vrcholy na ostrovech často bývají na jaře, maximálně na začátku léta.

„A Velká pardubická je druhou neděli v říjnu. Trénovat koně na dva vrcholy – národní ve Francii, Anglii, Irsku a pak za půl roku na další v Pardubicích – je velmi složité,“ ví i Korba.

A tak i přesto, že zahraničním účastníkům pořadatelé platí ubytování, ustájení koní i podstatnou část nákladů na cestu, k přilákání na pardubické závodiště to nestačí.

„Musíme holt přesvědčit zahraniční trenéry a majitele o vysoké úrovni Velké pardubické. Aby zase pochopili, že má cenu přijet. Že to něco znamená, být na desce cti a že má váhu, když řeknou – můj kůň vyhrál Velkou pardubickou,“ dodává Korba.