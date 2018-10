Bez obhájce i francouzských koní. Blíží se 128. ročník Velké pardubické

Celkem dvaadvacet koní se druhou říjnovou neděli představí v hlavním dostihu sezony.



Sedlat by je mělo na 8 zahraničních jezdců.

Jenže chybět mezi žokeji bude obhájce prvenství Jan Kratochvíl.

Ten si totiž pět týdnů před Velkou zlomil nepříjemně ruku v sedle East River. I přesto, že do poslední chvíle doufal, že se stihne vyléčit, nepovedlo se to.

SPOLEČNĚ SI TRIUMF NEZOPAKUJÍ. No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem.

„Až do dnešního rána jsem tu naději živil. Po kontrolních rentgenech jsem se ale rozhodl, že by bylo nevhodné, abych ve svém stavu sedal na takového koně jako je No Time To Lose,“ prozradil žokej, který jezdí pro Josefa Váňu. „Všichni se snažili udělat maximum, abych byl připravený, ale stav mi to neumožňuje.“



Kratochvíla i nyní ruka stále bolí, není schopný zvedat těžké věci.

„I proto by samotný start byl nebezpečný pro mě i okolní jezdce. Na ruku se nemůžu spolehnout,“ prozradil loňský šampion.

S No Time To Lose tak bude triumf obhajovat Josef Váňa mladší. Pojedou s číslem 19, které jim vylosoval bývalý dvojnásobný vítěz Velké František Vítek.

Vstupenky ještě jsou

A kdo budou příští neděli další favorité?

Vítěz druhé a čtvrté kvalifikace Ange Guardian, který bude mít v sedle Jiřího Kouska, jenž má letos úžasnou formu.

„Absolvoval Velkou, má tu trať osahanou a Jirka Kousek má opravdu výbornou formu,“ chválil Kratochvíl.

Vítěz druhé a čtvrté kvalifikace Ange Guardian.

Dalšími favority jsou Tzigane du Berlais, Vicody nebo Theophilos.



Oproti předchozím rokům by v Pardubicích nemělo pršet. Na koně tak čeká úplně jiná půda.

„Věřím, že nám počasí vydrží i na ten víkend, aby návštěva byla skutečně reprezentativní tomuto dostihu. Dráha bude připravená tak, aby byly podmínky pro dostih co nejlepší,“ prozradil šéf pořadatelů Martin Korba.

Oproti loňskému roku nebudou (vyjma koní ze Slovenska) konkurenci zvyšovat zahraniční koně. Nepřijedou ani ti francouzští, kteří do Pardubic dorazili loni.

„Měl jsem to avizováno trochu dopředu. Kalkulovali totiž s vítězstvím v seriálu Crystal Cup. Jsem rád, že alespoň do Ceny Labe máme přihlášené dva francouzské koně, kteří budou velkou konkurencí. Budeme mít i tři trenéry z Francie jako hosty. Jsou to vlaštovky, které předurčují, že příští rok by to mohlo být lepší i v dalších dostizích,“ doufá Korba.

Hlavní pořadatel připomněl, že problém nedostatku koní ze zahraničí může spočívat také v odměnách.

„Musíme s těmi prize money do budoucna něco udělat. I ze strany státu by mohla přijít v budoucnu větší podpora. Budeme držet palce, aby se situace zlepšila a pořadatelům se trochu ulevilo,“ říká Korba.

Tribuny na sezení už jsou na neděli téměř vyprodány. Na stání ještě vstupenky jsou.

Očekává se až rekordní návštěva – kolem 25 tisíc lidí. „Pokud vyjde počasí, mohlo by to vyjít,“ doufá Korba.

Program v neděli začíná v 11 hodin dopoledne.