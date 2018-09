Kreuziger stáhl únik, Štybar pak v Québeku dospurtoval jako šestý

Podeváté v řadě přivítalo jedno z nejstarších kanadských měst Velkou cenu Québeku. A podeváté v řadě to bylo drama až do samého konce.



Do posledního kilometru ještě s viditelným náskokem vjížděl Peter Kennaugh.

Parta Quick-Stepu se ho snažila dojet, pak ale přijel na čelo už dost prořídlého pelotonu Roman Kreuziger, kterým svým tempem na Montée du Fort dotáhl balík za cyklistu Bory-hansgrohe.

Tři sta metrů před cílem tak bylo všechno po kupě a chystal se hromadný spurt.

Z levé strany to 200 metrů před cílem zkusil Greg van Avermaet, za kterého se okamžitě zavěsil Michael Matthews.



Australan s přezdívkou Bling byl v závěru suverénně nejrychlejší. Už třicet metrů před cílem se napřímil a rozpřáhl vítězně ruce.

„Jsem rád, že jsem dokázal tuhle sezonu aspoň v jejím závěru zvrátit. Mohl jsem se na to vykašlat a prostě tu sezonu jen tak odepsat, byla hrozná. Ale to jsem nechtěl. Děkuji své ženě, která dělala všechno pro to, abych se vrátil na předchozí úroveň,“ popisoval Matthews v cíli.

Za ním se snažil spurtovat také Zdeněk Štybar, který ale v závěru neměl příliš prostoru, kudy se protáhnout. Cílem tak projel jako šestý.

Pro českého cyklistu je to už devátý výsledek v top 10 na jednorázových závodech.

V neděli čeká jak Štybara, tak i Kreuzigera druhá kanadská klasika, tentokrát v Montrealu.