Vettel doufá v Monaku ve zlepšení, Mercedes chce odčinit loňské fiasko

Hamilton sice vstoupil do sezony pomaleji, ale po šťastné výhře v Ázerbájdžánu a suverénním triumfu před dvěma týdny ve Španělsku se posunul na první místo hodnocení světového šampionátu. Na druhou příčku odsunul právě vítěze úvodních dvou Velkých cen Vettela. Má před ním náskok 17 bodů.

Tréninky jsou v Monaku na programu už ve čtvrtek. Kvalifikace se jede v sobotu a stejně jako nedělní závod odstartuje v 15 hodin.

„V Monaku ale nebudeme favorité. To budou Ferrari a Red Bull, který je silný v pomalejších zatáčkách a na okruzích, kde na rychlosti moc nezáleží,“ míní šéf Mercedesu Toto Wolff. „Loni jsme tady dostali bolestivou lekci a teď chceme ukázat, že jsme se poučili,“ připomněl loňské čtvrté místo Valtteriho Bottase a sedmou příčku Hamiltona.

Před rokem závod naopak vyšel Ferrari, které ovládlo kvalifikaci a Vettel si poté dojel pro triumf před Kimim Räikkönenem. Podobný výsledek by italská stáj přivítala i nyní, protože německý pilot v posledních třech závodech skončil dvakrát čtvrtý, jednou osmý a přišel o vedení v šampionátu.

„Uvidíme. Je to úplně jiný okruh, budeme na něm využívat i jiné pneumatiky. Doufám, že budeme příjemně překvapeni,“ podotkl Vettel. „Vidím to ale docela optimisticky. Vlastně není moc důvodů, proč bychom neměli být ve formě,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.

Sebastian Vettel Lewis Hamilton Daniel Ricciardo

Bez šance však není ani stáj Red Bull, kterou čeká jubilejní 250. závod ve formuli. „Kvůli tomu by byla paráda, kdybychom v Monaku vyhráli. Hrozně moc bych tady chtěl zvítězit i pro sebe, je to můj velký cíl,“ řekl pilot Daniel Ricciardo. „Monako nemá žádné dlouhé rovinky, takže by nám to mělo vyhovovat,“ přidal Max Verstappen.

Na velkou premiéru se naopak chystá Charles Leclerc ze Sauberu, který bude prvním monackým závodníkem od Oliviera Beretty v roce 1994, který nastoupí na domácím okruhu. „O tomhle jsem snil už jako kluk a je neuvěřitelné, že se mi to splnilo,“ prohlásil dvacetiletý pilot.