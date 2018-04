Zastavit Vettela, zní úkol konkurence před závodem F1 v Číně

Sebastian Vettel před týdnem v Bahrajnu navázal na vítězství z Austrálie a minimálně podle statistik udělal velký krok k titulu. Od roku 1982 totiž každý pilot, pokud vyhrál první dva závody v sezoně, získal na jejím konci titul. „Moc takovým věcem nevěřím. Navíc tehdy měli méně závodů,“ prohlásil čtyřnásobný mistr světa.

„Ještě je před námi dlouhá sezona a je jasné, že pořád máme na čem pracovat. Musíme se zlepšovat, ale o totéž usilují i naši soupeři, takže konkurence je obrovská,“ přidal třicetiletý pilot, který v Číně vyhrál jen v roce 2009 ještě v Red Bullu a v posledních dvou letech tam shodně obsadil druhé místo.

Sebastian Vettel po triumfech v Austrálii a v Bahrajnu.

Hamilton je naopak s pěti triumfy nejúspěšnějším jezdcem okruhu v Šanghaji a vyhrál tam tři z posledních čtyř závodů. Proto v Mercedesu věří, že se britskému pilotovi podaří právě tuto neděli ukončit Vettelovu úspěšnou sérii. „V Šanghaji se nám v minulosti dařilo, tak tam snad napravíme škody z posledních týdnů a předvedeme výkon hodný Mercedesu,“ přeje si šéf stáje Toto Wolff.

Nedělní Velká cena Číny začne v 8:10 SELČ. Sledujte ji v podrobné on line reportáži.

Hamiltona totiž v úvodních dvou Grand Prix zradila technika. O jasné vítězství v Austrálii ho připravila chyba počítače, zatímco v Bahrajnu kvůli nepovolené výměně převodovky odstartoval až z devátého místa. Na vítězství tak už čeká pět závodů, což se mu naposledy stalo v roce 2016, kdy titul získal jeho tehdejší týmový kolega Nico Rosberg.

Podle čtyřnásobného mistra světa za to může mimo jiné i špatná komunikace. „Všechny tyhle malé věci můžou znamenat důležité body navíc,“ míní Hamilton. „Aby naše strategie mohla fungovat, musíme si všichni jasně rozumět. Nemůžou mi říct: Prostě jezdi takové a takové časy. To je k ničemu. Je to jako lézt na skálu po kluzké stěně.“

Lewis Hamilton Max Verstappen Daniel Ricciardo

S cílem napravit nepovedený začátek sezony do Číny přijede také ambiciózní Red Bull. V Austrálii Daniel Ricciardo a Max Verstappen obsadili čtvrté, respektive šesté místo, ale v Bahrajnu pro ně po dvou kolech závod skončil. Ricciardovi z ničeho nic zhaslo auto a Verstappena vyřadila kolize v souboji s Hamiltonem.

Ale ambice uspět má před Šanghají i spousta dalších jezdců. Prodloužený víkend v Číně bude pořádně žhavý.