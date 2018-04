První triumf Mercedesu v sezoně. Bláznivý závod v Baku vyhrál Hamilton

Na pódium Lewise Hamiltona v Grand prix Ázerbajdžánu doprovodili Kimi Räikkönen a Sergio Pérez, který se na stupně vítězů dostal ve formuli 1 naposledy před dvěma lety právě v Baku.

Dramatický byl v Ázerbajdžánu již start závodu, kdy Sebastien Ocon zavřel v zatáčce Kimiho Räikkönena a došlo ke kolizi. Francouz jen vystoupil z nepojízdného monopostu Force India, zatímco Fin po zastávce v boxech pokračoval. Výjezdu safety car využil k přezutí na tvrdé pneumatiky. Kvůli nim poté v podstatě po celý průběh závodu na nejlepší ztrácel, byl hodně pomalý. Na Sebastiana Vettela, který po většinu závodu vedl, nabral ztrátu přes 40 vteřin.

Vpředu ujížděl Sebastian Vettel s Ferrari a bezpečně si hlídal vedení, za ním kroužil Lewis Hamilton následován Valtterim Bottasem a oběma red bully. Hamilton měnil pneumatiky brzo, již ve 23. kole a o pár okruhů později ho následoval Sebastian Vettel. Po zastávce v boxech se oba propadli za Bottase a na nových gumách ho nestahovali. Jak už předtím zjistil Kimi Räikkönen, na nejtvrdší směsi povolené pro závod v Baku byla auta hodně pomalá .

Ve 38. kole zatočil konečně pro nové pneumatiky Daniel Ricciardo a nazul superměkkou kvalifikační směs. Stejně jako o kolo později jeho týmový kolega Max Verstappen, který se díky lepší zastávce dostal v pořadí před týmového kolegu a držel tedy čtvrté místo.

Poté přišel zlomový moment závodu - ve 40. kole, těsně po přezutí pneumatiky předjížděl na cílové rovince Daniel Ricciardo týmového kolegu z Red Bullu Maxe Verstappena, zezadu do něj vrazil a oba v závodě skončili. Kdo byl na vině? Těžko říct, Australan sice nedobrzdil a ve vysoké rychlosti vrazil do zádě druhé red bullu, mladý Nizozemec však hned třikrát změnil směr jízdy, před rychlejším Ricciardem vyloženě kličkoval a znemožnil mu tak bezproblémové předjetí. Celkově to bylo vyvrcholení boje trvající celý závod, jezdci Red Bullu spolu kolo na kolo bojovali hned několikrát a již předchozí střety si vyloženě o nehodu říkaly.

Výjezdu zpomalovacího vozu využili k zastávce v boxech téměř všichni jezdci, takže Bottas, pro kterého to byla první zastávka, udržel vedení. Krátce poté navíc ve snaze udržet zahřáté pneumatiky vrazil do zdi Romain Grosjean z Haasu a zpomalovací vůz proto zajel do boxů až čtyři kola před koncem.

Startu Velké ceny Ázerbájdžánu přihlížela i zpěvačka Christina Aguilera. Sebastian Vettel před startem Velké ceny Ázerbájdžánu.

Po restartu závodu na něj v první zatáčce zaútočil Vettel, ale vylétl do únikové zóny a propadl se za Hamiltona a týmového kolegu Räikkönena. Navíc si při manévru lehce poškodil povrch pneumatiky, jeho auto ve vysoké rychlosti vibrovalo, čehož využil Sergio Pérez a protáhl se na nakonec třetí místo, které udržel až do cíle.

Chvíli nato potkala obrovská smůla vedoucího Valtteriho Bottase, který se na první místo před vítěze kvalifikace Vettela dostal v 31. kole a měl na dosah čtvrté vítězství v kariéře. Mohl už téměř slavit, ale dvě kola před cílem najel na jeden z karbonových úlomků na dráze a s poničenou pneumatikou odstoupil.

Čtyřnásobný mistr světa Hamilton si tak připsal nečekané vítězství a vyhrál poprvé od říjnové Velké ceny USA.

Britský pilot se neradoval jako vždy, na stupních vítězů působil velmi pokorně. Byl si dobře vědom, že si vítězství nevydřel, ale doslova a do písmene mu spadlo do klína.

„Valtteri odvedl skvělou práci a zasloužil si vyhrát. Ale měl obrovskou smůlu a já obrovské štěstí. Byl to šílený závod a stále nemůžu věřit tomu, že jsem po takovém průběhu vyhrál,“ hodnotil čtyřnásobný mistr světa, který Hamilton jezdil většinu závodu na třetím místě a k triumfu mu výrazně pomohly nečekané chyby soupeřů a safety car.

Také Kimi Räikkönen si byl vědom toho, že ještě deset kol před cílem mu patřilo šesté místo a druhá příčka je tedy tak trochu zázrak. Nejdřív ale mluvil o kolizi hned po startu, kdy ho Ocon málem vyřadil ze závodu.

„Byljsem na vnitřku zatáčky a pravděpodobně mě neviděl. Není to snadné, mít přehled o soupeřích vedle, nic mu nezazlívám. Měl jsem prostě smůlu. Potom jsem měl zase na konci štěstí, druhé místo je vzhledem k průběhu hodně překvapivé. Celý závod jsem měl problémy se zahříváním tvrdých pneumatik, auto moc nejelo a ztrácel jsem. Byl to boj,“ přiznal v cíli viditelně unavený jezdec.

Jezdcem dne se podle oficiálního hlasování fanoušků stal Charles Leclerc, který dokončil se slabým vozem sauber na šestém místě. A zcela zaslouženě. Byl hodně vidět i na začátku závodu, kdy bojoval například s ferrari Kimiho Räikkönena. Mladý Francouz ukazuje, že ne náhodou je pokládán za obrovský talent.

Seriál formule 1 pokračuje za 14 dní Velkou cenou Španělska v Barceloně.

Výsledky Velké ceny Ázerbajdžánu formule 1: 1. Lewis Hamilton Mercedes 1h43:44.291 min. 2. Kimi Räikkönen Ferrari +2.460 sek. 3. Sergio Pérez Force India +4.024 4. Sebastian Vettel Ferrari +5.329 5. Carlos Sainz Renault +7.515 6. Charles Leclerc Sauber +9.158 7. Fernando Alonso McLaren +10.931 8. Lance Stroll Williams +12.546 9. Stoffel Vandoorne McLaren +14.152 10. Brendon Hartley Toro Rosso +18.030 11. Marcus Ericsson Sauber +18.512 12. Pierre Gasly Toro Rosso +24.720 13. Kevin Magnussen Haas +30.663 14. Valtteri Bottas Mercedes DNF-48 kol 15. Romain Grosjean Haas DNF-42 kol 16. Daniel Ricciardo Red Bull DNF-39 kol 17. Max Verstappen Red Bull DNF-39 kol 18. Nico Hülkenberg Renault DNF-10 kol 19. Sergej Sirotkin Williams DNF-0 kol 20. Esteban Ocon Force India DNF-0 kol

Pořadí mistrovství světa: 1. Lewis Hamilton 70 2. Sebastian Vettel 66 3. Kimi Raikkonen 48 4. Valtteri Bottas 40 5. Daniel Ricciardo 37 6. Fernando Alonso 28 7. Nico Hulkenberg 22 8. Max Verstappen 18 9. Sergio Perez 15 10. Carlos Sainz 13 11. Pierre Gasly 12 12. Kevin Magnussen 11 13. Charles Leclerc 8 14. Stoffel Vandoorne 8 15. Lance Stroll 4 16. Marcus Ericsson 2 17. Esteban Ocon 1 18. Brendon Hartley 1 19. Romain Grosjean 0 20. Sergey Sirotkin 0