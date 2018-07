Hamilton doufá v kouzlo Silverstonu. Pomůže mu k návratu do čela F1?

Mercedes má vůbec co napravovat, protože před týdnem ve Spielbergu měl závod skvěle rozjetý, ale Hamilton ani Valtteri Bottas nakonec kvůli selhání nových motorů nedojeli do cíle. Hamilton před tím navíc kvůli špatně zvolené strategii při zavedení virtuálního safety caru přišel o jasné vedení.

V průběžném pořadí šampionátu tak obhájce titulu po devíti závodech o jediný bod přeskočil jiný čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel. V Silverstonu ale bude mít Hamilton ideální podmínky pro návrat do čela, protože v Británii vyhrál poprvé před deseti lety 2008 a od roku 2014 je tam neporažený.

„Když vás srazí na zem, tak buď můžete zůstat ležet, nebo vstát a bojovat s ještě větším odhodláním. A já jsem připravený bojovat,“ prohlásil Hamilton, který v Rakousku nedokončil první závod od roku 2016 a jeho rekordní série se zastavila na 33 finiších za sebou.

Proti Hamiltonovi však bude stát Ferrari, odhodlané zvýšit Vettelův náskok. Italská stáj ale v Británii nevyhrála od triumfu Fernanda Alonsa v roce 2011 a před rokem v Silverstonu měla velké problémy s pneumatikami. Kimi Räikkönen kvůli tomu přišel o druhé místo, zatímco Vettel se kvůli vynucené zastávce v boxech v předposledním kole propadl z třetí na sedmou příčku.

„Na papíře je pro nás Silverstone vždycky velmi obtížný okruh,“ uvedl v rozhovoru pro Sky Italia šéf Ferrari Maurizio Arrivabene. „V Silverstonu se nám obvykle moc nedaří. Navíc v závodech nám to teď jezdí, ale v kvalifikaci trochu zaostáváme, takže nás čeká dost práce,“ přidal Vettel.

Pořadím by mohlo také zamíchat horké počasí. „Mercedesu se tam daří, ale víme, že gumy jsou dost citlivé na horko, takže by z toho mohlo být drama,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner. „Koho by napadlo, že v Silverstonu bude třicet stupňů... Ale je to okruh extrémů. Buď tam je extrémní zima, extrémní mokro, nebo extrémní vítr. A teď nás podle všeho čeká i extrémní horko,“ přidal.