Večer bojovníků v Jesenici: Krčmář proti thajskému šampionovi

„Absolvoval jsem soustředění v Minsku, kde jsem trénoval s místními šampiony. Dále se připravuji v Praze, kde poctivě docházím každý den na trénink. Hodně pilujeme techniky, které jsou specifické pro thajský box, jako jsou kopy, kolena, lokty a klinče,“ říká Michael Krčmář o tom, jak se na prestižní zápas připravuje.

Jak vypadají tréninky špičkového thajského boxera?

Trénuji každý den kromě neděle, před zápasem i dvakrát denně. Většinou se připravuji s ostatními závodníky v pražském Lanna Gymu pod vedením Viktora Petrlíka. Tréninky jsou různorodé a hodně technické, zároveň i fyzicky náročné. Pár týdnů před zápasem se věnujeme i taktické přípravě.

Čerpáte nějakým způsobem i zkušenosti ze zahraničí?

Často se jako tým vydáváme do Běloruska, kde trénujeme s těmi nejlepšími na světě, většinou na týdenní soustředění. Nejvíce mi pravděpodobně dal můj pobyt na Novém Zélandu, kde jsem strávil rok trénováním v místním gymu, prací a cestováním. Další velkou zkušeností pro mě byly tři zápasy, které se uskutečnily během mého tříměsíčního pobytu v Číně.

Nastoupíte proti bojovníkovi z Thajska, zkušenému šampionovi Petchmai Lookboonmeemu. V čem bude zápas specifický?

Hlavně v plných pravidlech. V muay thai zápasím vesměs pouze jednou ročně právě v Jesenici. A letos mě to čeká zrovna s thajským bojovníkem.

Co se vám honí hlavou těsně před soubojem a při něm? Přece jen jsou to hodně ostré akce...

Snažím se vůbec na zápas nemyslet, abych se zbytečně brzy nenervoval. Ale jakmile se v šatně dozvím, že jsem další na řadě, tak už se moje mysl upíná mezi šestnáct provazů. Rád si před zápasem pouštím hudbu, ta mě velice uklidňuje.

V Jesenici máte vždy hodně fanoušků. Vnímáte je při zápase?

Musím přiznat, že fanoušky moc nevnímám, ale v Jesenici je jich tolik, že to nejde vypustit. Jejich podpora je vždy tak velká, že je to takový můj druhý motor, když už je během zápasu nejhůř.

Pro mnoho začínajících bojovníků jste určitě vzorem. Kdy jste začal s tímto sportem a co vás k němu přivedlo?

Začal jsem v šestnácti letech s nástupem na střední školu. Přivedl mě k tomu můj otec, který tento nádherný sport viděl v Thajsku. Předtím jsem hrál fotbal.

Co je v tomto sportu klíčové, pokud chcete uspět a účastnit se profi zápasů se špičkovými bojovníky?

Za mě je to vytrvalost. Nikdy se nevzdávat, když přijdou špatné dny, ale naopak pokračovat a překonat to špatné období a ono se vám to vrátí. Je nezbytné na sobě pracovat každý den a překonávat fyzické i psychické výzvy, které vám tento sport připraví.

Máte ještě nějaký sportovní sen nebo cíl?

Určitě se chci dál zlepšovat a zápasit s těmi nejlepšími. Možná se jednou dostat i na olympiádu.

Jaké jsou vaše největší sportovní úspěchy?

Jsem mistr České republiky v thajském boxu v letech 2008 a 2009 a také mezinárodní šampion Slovinska. Získal jsem řadu dalších titulů v různých organizacích. Letos jsem například vyhrál nad Nicolasem Cimesou ze Srbska mezinárodní pás WAKO PRO. Několikrát jsem se zúčastnil světových šampionátů, naposledy loni v Bělorusku.

Jakého ze svých titulů si nejvíce ceníte?

Asi nejvíce mě těší výhra pyramidy na Novém Zélandu, kde jsem ve finále porazil čínského šampiona.

Před třemi týdny jste bojoval na Podvinném mlýně. Jakou dobu obvykle potřebujete na rekonvalescenci?

Záleží vždy na tom, jestli jsem nějak vážněji zraněn, ale většinou jsem do čtrnácti dnů schopen opět zápasit. Už se mi stalo, že jsem měl zápasy naplánované těsně za sebou, ale zvládl jsem to, protože z předchozího souboje jsem vyšel s minimálním poraněním.