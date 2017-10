Odepsaná sezona, poté titul mistra světa. Jak Hradilek vládl mimo branky

Když v květnu skončil v reprezentační nominaci čtvrtý za už jistým kvalifikantem a bronzovým olympijským medailistou z Ria Jiřím Prskavcem, Ondřejem Tunkou a Vítem Přindišem, zajistil si pouze účast v závodech Světového poháru. Už tehdy tušil, že na evropském šampionátu ve Slovinsku a vrcholu sezony v Pau vodní slalomu nepojede.



Přesto se na mistrovství světa do Francie vydal.

„Věděl jsem, že po neúspěšné nominaci existuje šance účastnit se kajak krosu,“ vysvětlil 30letý Hradilek.

Cíl byl tedy jasný - získat titul v nově vznikající disciplíně a zlepšit si po neúspěšné nominaci chuť.

Hradilek se zaměřil na trénink v menší a těžší plastové lodi. Na rozdíl od klasického vodního slalomu na trati soupeřil s dalšími třemi závodníky v někdy až drsných soubojích. Na trati chyběly i klasické branky.

„Ten trénink na tom byl o hodně náročnější. Možná i proto se nyní cítím hrozně dobře. Sedl jsem na slalomku a úplně jsem letěl. Nesmí se to ale přehánět, protože si nechci ničit svůj záběr,“ popisoval na tiskové konferenci, kterou svolal na pátek 13. října ve třináct hodin.

Výsledek? Vavřinec Hradilek se v nové disciplíně stal premiérovým světovým šampionem.

„Musím říct, že jsem byl před každou rozjížďkou nervózní, už ten start z rampy je specifický,“ vzpomínal. „Byl jsem překvapený, jak těžké to bylo. Mám zlatou medaili na mistrovství světa, což je úžasná záležitost. Myslím si, že ta medaile má i velkou sportovní hodnotu,“ dodal.



Hradilka také potěšilo, že se ve druhé polovině sezony cítil o dost lépe fyzicky. Netrápila ho ani dlouhodobě problematická krční páteř. „Mám nového trenéra na fyzickou přípravu, to mi hrozně pomohlo. Za poslední dva měsíce jsem necítil ani jednou krk. Nechci to zakřiknout a nechci říkat, že to mám úplně za sebou,“ uvedl.

Jako před olympiádou

Nyní rodáka z Prahy čeká hned několik zdravotních vyšetření. Nejdříve v Rakousku, poté doma. Už v listopadu se tradičně přesune na Nový Zéland, kde začne ladit formu na znovu vypjaté boje o reprezentační nominaci.



A čtveřice českých kajakářů, která patří do elitní desítky světového žebříčku, si mezi sebou opět rozdělí pouze tři místa. Už nyní mají jistotu čerstvý světový šampion Ondřej Tunka a stříbrný Vít Přindiš. V kurzu je tedy pouze jediné, stejně jako v boji o olympijské hry.

Soupeřit o něj budou oba olympijští medailisté - Jiří Prskavec a Vavřinec Hradilek.

„Myslím, že na Jířu bude možná ten tlak větší,“ domnívá se Hradilek. „Je ve věku, kdy se od něj čeká, že bude vítězit,“ doplnil na adresu 24letého kajakáře.

Právě Hradilek v roce 2013 nastartoval vládu českého kajaku ve světě. Nyní patří v kvartetu elitních Čechů k nejstarším a nejzkušenějším. „Věci v tréninku si ale předáváme vzájemně mezi sebou.“

Pro příští sezonu velkým lákadlem zůstává i evropský šampionát v pražské Troji. Právě na domácím kanále před čtyřmi lety získal Hradilek titul mistra světa.



„Ten nejlepší závod v Praze už jsem jel a vyhrál jsem ho,“ prohodil s úsměvem. „Ale s Jířou mám za Rio stále nevyřízené účty.“