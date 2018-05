Kajak vymění za kolo. Hradilek se zúčastní projektu Lví stopa

Před šesti lety bral na olympiádě v Londýně stříbro.



„Chceme, aby se lidé hýbali a zároveň se dostali na krásná místa, která česká krajina nabízí," popisuje šéf marketingu společnosti Škoda Auto Petr Janeba. Každý, kdo se chce do akce zapojit, si může svou trasu vybrat na webových stránkách www.lvistopa.cz, kde ji poté díky mobilní aplikaci také zaznamená.

O rok později se doma v Troji stal mistrem světa.

Od té doby se Vavřinec Hradilek věnuje i jiným aktivitám – podnikání, pilotování menšího letadla…

Také proto, že na ně má aktuálně více času, než by si sám přál.

Přestože se v polovině května v Troji stal mistrem republiky, podobně jako před rokem se vodní slalomář neprobojoval z náročné české kvalifikace do národního týmu pro největší světové akce.

A tak se momentálně upíná k menším závodům Evropě a také v Americe. Krom toho se také podílí na oslavě stého výročí českého státu.

To oslaví trochu netradičně na kole, kdy v rámci projektu Lví stopa pomůže pomocí GPS symbolicky zakreslit do mapy dvouocasého českého lva.

Jaký máte ke kolu vztah?

Pozitivní. Jezdím na něm, kdykoli mi to čas a počasí dovolí.

Máte raději horské kolo nebo silniční?

Mám bika, k silnici jsem se nikdy úplně nedostal, protože raději jezdím po trailech, lesích a podobně.

Kterou oblast si pro svou jízdu v projektu Lví stopa vyberete?

Asi spíš právě nějaký úsek, který nebude moc po silnici, ale spíš po nějakých hezkých stezkách v lese, kde se projedu. Nemám tu trasu ještě úplně prostudovanou, ale hrozně rád mám oblast u Karlštejna a Berounky. V dětství jsme s tátou a sourozenci vyráželi na kola a přesně tenhle projekt může pro rodiny přinést podobné zážitky. Jasně, lepší by to bylo bez podobných projektů, ale dnešní doba taková je. Je nutné motivovat lidi k aktivitě.

Tím, že jezdíte na divoké vodě, budete asi často hledat i adrenalinovější cesty, ne?

Jo, ty mě baví. V Čechách se bohužel na traily moc nedostanu, ale když jsem na Novém Zélandu dva tři měsíce v kuse, zajedu si na jedno z nejlepších míst na světě pro traily – Redwoods.

Vnímáte občas na kole, že přece jen existuje riziko, že se vám může něco stát?

Dávám si pozor. Nesnažím se moc skákat, jezdím docela umírněně, abych se svezl, pohoupal z kopce dolů. Nejhorší samozřejmě je, když se člověk rozjezdí a začne si trochu věřit, pak zkouší různé věci, ale zatím jsem se nezranil, tak snad to tak bude dál. V tomhle je to kolo nepříjemné, že jednou špatně spadnete a hned máte zlomenou klíční kost. Mně se to naštěstí zatím vyhýbá.

Kolik kilometrů tak běžně během dne najedete?

To vůbec netuším, protože to neměřím. Jsem člověk, který nemá na kole tachometr. Vždycky se podívám, kudy chci jet, ale tím to končí. Nejsem ten typ, který by si počítal, kolik ujel za rok kilometrů. Pro mě je samozřejmě nejlepší zakončit ten den někde v hospodě a dát si pivko.

Hradilek se účastní i dalších projektů - třeba běžeckých.

Takže máte rád, když si třeba i v průběhu jízdy dáte přestávku?

To se mi hrozně líbí. Ono to nemusí být jenom pivko, ale třeba limonáda, cokoliv. S tátou jsme jezdili na velké výlety z Prahy do Mariánských Lázní a podobně, což bylo hrozně fajn. V tomhle má cyklistika smysl a nemusí to být nutně ta úplně sportovní v dresech. Může to být pohodová, výletová cyklistika, která má stejně největší sportovně-společenský dopad.

Na kolik kilometrů si troufáte v rámci Lví stopy?

Bude záležet, co mi čas a chuť dovolí. Ale tak sto, dvě stě, tři sta bych měl zvládnout.

Budete jezdit sám?

Uvidíme, kdo se přidá. Když přítelkyně dokončí školu, tak se v létě na kolo budeme vydávat spolu.