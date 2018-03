Smutná patří k favoritkám Vasova běhu, pojede i týmový šéf Bauer

Vždyť Ilja Černousov loni při své premiéře na Vasově běhu bojoval o stupně vítězů do posledních metrů a Kateřina Smutná ho dokázala předloni vyhrát. V sobotní generálce na trati závodu navíc porazila svou největší soupeřku, Švédku Norgrenovou.

Smutná vyrazila do Švédska prakticky hned po Jizerské 50, kde dojela na stříbrné pozici. V místě konání slavného Vasova běhu je tak už od minulé středy a v rámci přípravy se zúčastnila i víkendového závodu s názvem Tjejvasan, který se jede na posledních 30 kilometrech trati Vasova běhu.

Největší ženský lyžařský závod na světě Smutná vyhrála, když v závěrečném spurtu porazila vedoucí ženu seriálu Visma Ski Classics Brittu Johanssonovou-Norgrenovou. „Celý závod jsem se cítila velmi dobře a jsem šťastná za vítězství,“ radovala se česká jednička hájící barvy Bauer Ski Teamu.

„Pro Katku i pro tým je to samozřejmě povzbuzení, že se jí podařilo Brittu porazit. Je to i potvrzení, že je na tom Katka dobře, lepší test před Vasákem mít nemohla,“ těšilo Lukáše Bauera. Ten ale stejně jako Smutná dobře ví, že v neděli se pojede úplně jiný závod. „Začíná se od nuly, ale Katka má po loňském odstoupení kvůli zranění chuť na odplatu a chce se vrátit vítězně. Celý rok se připravovala s tím, že chce Vasův běh vyhrát.“

Zatímco Smutná loňský ročník slavného závodu nedokončila kvůli zraněnému zápěstí, Černousov se v něm pral až do závěrečných metrů o stupně vítězů. A to hned při své první účasti na Vasově běhu. „Ještě 500 metrů před cílem vedl celou skupinu, rozjížděl závěrečný sprint. Nakonec skončil s těsnou ztrátou šestý,“ vzpomíná Bauer. „Já bych byl hrozně rád, kdyby se Ilja po smolné Jizerské 50 vrátit tam, kde ho známe, tedy ideálně v boji o stupně. Ty by byly naprosto parádní!“

90kilometrový Vasův běh poběží šest členů Bauer Ski Teamu. Kromě Smutné a Černousova také Roxane Lacroixová, Jan Šrail, Alexis Jeannerod a Lukáš Bauer. „Přál bych si, aby Roxane dojela v top desítce a kluci mezi prvními 25. I když u Alexise je to vzhledem k prodělané nemoci s otazníkem,“ říká Bauer, který si na start slavného závodu stoupne potřetí v kariéře.

„Musím říct, že byť jsem ho dvakrát dojížděl v totální krizi, tak se mi vždycky líbil. Je to legenda, účastní se ho 15 800 závodníků, kteří startují naráz, ne ve vlnách. Je to neskutečný pocit, stát na startu v elitní vlně, laufaři ho označují za olympiádu dálkových běhů. I my Vasák pojímáme jako vrchol sezony.“

Tomu odpovídá i početný doprovodný tým, který bude pečovat o šestici závodníků. Kolem trati se budou po celý závod pohybovat čtyři auta Bauer Ski Teamu s občerstvením nebo náhradními holemi. V jednom z nich bude i Milan Šperl, účastník třech olympijských her a medailista z mistrovství světa 2007 v Sapporu.

„Už na Jizerce nám pomáhal, loni s námi absolvoval několik závodů. Na Vasáku nikdy nebyl, chce zažít tu atmosféru. Vasův běh je extrémní svojí délkou a tím i dobou trvání, najednou jedeme místo 50 kilometrů 90 a místo dvou hodin čtyři. Náročné je to nejen pro závodníky, ale samozřejmě i pro servis,“ uzavírá Bauer, který do Švédska odcestoval už v neděli. Tu nadcházející čeká jeho tým start nejdelšího a nejslavnějšího závodu seriálu Visma Ski Classics.