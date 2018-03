Úvodní etapu Valašské rallye ovládl favorizovaný Kopecký

Třetí je Kopeckého týmový kolega Ole Christian Veiby z Norska.

Šestatřicetiletý Kopecký v českém šampionátu tři roky nepoznal hořkost porážky a i ve Valašském Meziříčí a okolí potvrzuje roli favorita. Již v polovině etapy měl náskok 23 sekund na průběžně druhého Veibyho a při druhých průjezdech jej ještě mírně zvýšil.

„Jsme spokojení. Auto funguje dobře, my jsme neudělali žádnou zásadní chybu a myslím si, že jsme odvedli precizní výkon,“ řekl Kopecký. Spokojený byl i s tím, že se jeho rozhodnutí začít ráno oproti ostatním na tvrdších pneumatikách, ukázalo jako správné. „Snažili jsme se držet na asfaltu a nejezdit do bláta. Vytvořil jsem si tím trošku náskok, protože kluci za mnou začali hodně katovat,“ uvedl.

Jeho nejbližším pronásledovatelem se stal tradičně Pech jedoucí s Fordem Fiesta R5, který se před norského pilota sbírajícího na českých tratích zkušenosti s jízdou na asfaltovém povrchu dostal ve čtvrtém měřeném testu. Po prvním dnu má Pech na Veibyho k dobru pět sekund.

„V první rundě jsme měli malinko technický problém, ale ve druhé jsme zajeli naprosto fantastické časy, což jsem ani nečekal. Jede se nám hezky, možná i proto, že tolik netlačíme a jedeme uvolněně. Jsem hlavně rád, že se hýbu a krk mě moc nelimutuje,“ řekl Pech, jenž měl v zimě velké problémy s krční páteří a hrozila mu i operace.

„Chybí mi fyzička, protože jsem nic přes zimu nemohl se sebou dělat. Jsem zadýchanější, ale šťastný, že mohu řídit a být na rallye,“ podotkl Pech, jenž věří, že druhé místo udrží i v neděli. „Nechtěl bych ho ztratit. Ani Honza ale ještě nevede o moc, je to hratelné,“ nevzdával Pech ani boj o vítězství.

Součástí Valašské rallye byla dnes poprvé i městská rychlostní zkouška, které uzavřela program etapy. „Uvažovali jsme o tom delší dobu, jen jsme nemohli najít vhodný prostor. Když starosta Robert Stržínek viděl v Popradu při Rallye Tatry na vlastní oči, co je mým záměrem, okamžitě jsem věděl, že na rychlostce můžu začít pracovat,“ uvedl předseda organizačního výboru Jaromír Tomaštík pro MfDnes.

„Městská erzeta byla fajn, ale posádky, které startovaly vzadějc mohly mít problém s prachem. Příště by to asi chtělo větší odstup nebo po zimě zamést,“ řekl Kopecký. „To je fakt. My jsme jeli za Honzou v hrozné mlze. Hledal jsme zatáčky, dvě jsem málem nenašel a skákal jsem přes obrubník,“ potvrdil Pech.

37. ročník Valašské rallye bude pokračovat osmi rychlostními zkouškami v neděli s cílem kolem 15:35.