Ferstl slaví první vítězství. Dočkal se při super-G ve Val Gardeně

Muži - superobří slalom: 1. Ferstl (Něm.) 1:35,28, 2. Franz (Rak.) -0,02, 3. Mayer (oba Rak.) -0,10, 4. Kilde (Nor.) -0,22, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,30, 6. Sander (Něm.) -0,38, 7. Theaux (Fr.) -0,39, 8. Fill (It.) -0,52, 9. Svindal (Nor.) -0,60, 10. Feuz (Švýc.) 0,71.

Průběžné pořadí super-G (po 3 ze 6 závodů): 1. Jansrud (Nor.) 180, 2. Kriechmayr 174, 3. Franz 172, 4. Ferstl 144, 5. Reichelt (Rak.) 136, 6. Kilde (Nor.) 132.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 285, 2. Hirscher (Rak.) a Svindal oba 274, 4. Jansrud 249, 5. Kriechmayr 243, 6. Feuz 234.