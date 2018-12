S Livignem jsem spokojený napůl, hodnotí laufař Sedláček

„Bylo to krásné. Měl jsem čtrnáct dní dovolenou s rodinou a na závěr jsem si odjel na čtyři dny do Livigna, což bylo osvěžující. Závody byly taky super, krásně jsem si zalyžoval,“ přiznal 32letý Sedláček závodící v barvách Silvini Madshus Team.

Navíc na rozdíl od většiny startovního pole je ryzí amatér, pracuje totiž na záchrance v Bruntále.

V Jeseníkách ještě pořádně nenasněžilo, takže to bylo poprvé, co jste letos stál na lyžích?

Ano a paradoxně s kamarádem Jirkou Pliskou jsme byli asi jediní, kdo ještě na sněhu nestál. Trénovali jsme jen na suchu na kolečkových lyžích. Ve čtvrtek po příjezdu jsme si dali sedm kilometrů na vyzkoušení lyží a rozjetí a už druhý den byl první závod, takže to bylo zajímavé.

Bylo to na trati znát?

Vždycky se to nějak projeví, na sněhu je trochu jiný způsob odpichu. Ale nedá se nic dělat, člověk se s tím musí srovnat a jet, co to jde.

Závodní víkend jste zahájili devatenáctým místem v týmovém prologu.

Vzhledem k tomu, že já s Jirkou Pliskou jsme tam byli starší a pak jsme měli k sobě mladé kluky, kteří s laufem začínají, tak jsme se to snažili kamarádům tahat, abychom dojeli ve stanoveném počtu závodníků co nejlépe. Podařil se nám slušný výsledek na to, že je klukům osmnáct a čtyřiadvacet let.

A jak hodnotíte své 49. místo z nedělní individuální třicítky?

Jsem napůl spokojený. Je to super výsledek, bodoval jsem, porazil jsem Standu Řezáče a dojížděl jsem do cíle s Antonem Karlssonem, který má zelený dres za sprint, a Bobem Impolou, jenž byl druhý na Vasově běhu. Na druhou stranu jsem ve třetím kole dostal malinkou krizi a ztratil kontakt se skupinou před sebou. Kdybych se jí udržel, mohl jsem být o deset míst výše.

Nakopl vás dobrý vstup, že byste ve Ski Classics objel více než plánovaných pět závodů?

Výsledky z Livigna mi potvrdily, že přípravu jsem měl v rámci svých možností maximální. Závod byl odlišnější tím, že byl ve vyšší nadmořské výšce a kratší. Ty hlavní závody teprve přijdou. A když bude forma dobrá a potvrdí se, že na to mám, a budu mít i čas, nevidím problém jet více závodů. Teď mi zbývají tři, které najisto objedu - Marcialonga, Toblach-Cortina a Jizerská padesátka. Pak se uvidí.

Ty přijdou na přelomu ledna a února. Jak se na ně připravíte?

V lednu začne série SkiTour, na úvod je třicítka klasicky i volně. Doufám, že v té době už napadne sníh, aby mohla být příprava dobrá a mohl jsem naladit formu na ty tři vrcholy ve Ski Classics.