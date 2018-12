Počtvrté v Lucerně. Výjimečné místo, říká boxer Pejsar

Bývalý český šampion v těžké váze, kterého loni o titul připravil další Plzeňan Pavel Šour, si křest v této kategorii odbude proti Radkovi Giessmannovi z Chomutova.

„Boxovat v Lucerně je něco výjimečného. A myslím, že to tak mají všichni boxeři,“ říká Václav Pejsar, svěřenec trenérů Petra Klikoše a Lukáše Navrátila. „Dýchne tam na vás téměř stoletá historie. Četl jsem životopis Františka Nekolného, legendárního československého boxera. Popisuje, jak v Lucerně boxoval ve 20. letech minulého století. A je úžasné, že ono to tam vypadá pořád stejně, včetně šaten a zázemí. Navíc, když slyšíte lidi z balkonů, připadá vám, že stojí přímo za vámi,“ líčí plzeňský boxer.

Má za sebou rok změn. V červnu v karlovarském Puppu po tvrdé řeži definitivně přišel o post české profesionální jedničky těžké váhy, když v odvetě s Šourem podlehl na body 0:3. Poté se rozhodl pro přesun do křížové váhy, od konce srpna tak shazoval patnáct kilogramů. „Ale v hlavě jsem to měl už dlouho, vlastně ještě před prvním zápasem s Pavlem Šourem,“ říká Pejsar. „Můj plán byl Pavla porazit, přejít do křížové váhy a také tam zkusit získat titul. Byl bych pak jediný český boxer, který má pásy ve dvou váhových kategoriích zároveň. Bohužel, to se nepovedlo.“

Jenže po první porážce nechtěl utíkat, proto Šoura vyzval k odvetě. Ale zkušený rival si pás udržel.

„Teď to vnímám tak, že křížová váha mi sedí víc. Ale pokud se v budoucnu naskytne šance na zajímavý zápas v těžké váze, přijmu ho. Proto si teď udržuji váhu okolo 96 kilogramů. Do křížovky jde shodit běháním či saunováním během pár dnů, zároveň můžete přibrat do těžké váhy,“ uvažuje Pejsar.

Ale zpět do Lucerny. Organizátor Marek Rajmont nachystal jedenáct soubojů, z toho dva titulové. A Pejsar se měl původně chystat na hodně pikantní bitvu. „Někdy v srpnu mi Marek volal, že má pro mě pecku. Že chce domluvit zápas s Karlosem Vémolou, aby šel do ringu a zkusil si také klasický box.“

Wow! Pejsar proti „Terminátorovi“ Vémolovi, kultovní postavě českého MMA? „Karlos je pojem, pro box by to byla skvělá reklama. Už byly připravené plakáty, ale on nakonec cuknul. Hecoval jsem ho, že když vleze do ringu, já s ním půjdu do klece, ale ani to ho nezlomilo. Rozumím mu, má auru neporazitelného bojovníka a v klasickém boxu by byl přece jen nováček, navíc ruce tolik neumí. Do toho rizika se mu nechtělo jít,“ míní Pejsar.

Volba tak padla na zkušeného bojovníka Giessmanna. „Oba shazujeme, je předběžná domluva, že nám nechají dvoukilovou toleranci. Přece jen, jsou Vánoce,“ usmívá se boxer.

Ale dobrot si přes svátky příliš neužije. „Přítelkyně napekla spoustu cukroví, já okolo toho jen chodím. Na Štědrý den bude ryba, ale ne smažená. A brambory se zeleninou salát také jen připomínají. Ale nevadí. Mám dlouhý seznam, co si po Lucerně dopřeju. Pořádný steak je na prvním místě,“ prozrazuje Pejsar.

V ringu mu začíná nový boxerský život. A příští rok i ten mimo něj, na červen chystá s přítelkyní Nikolou svatbu. Ostatně, spolu už mají šestnáctiměsíčního synka, desetiletého má Pejsar už z předchozího vztahu. „Takže Vánoce si i tak pořádně užijeme, už kvůli klukům.“