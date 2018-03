Pech dojel na Valašské rallye druhý po bitvě s mladým Norem

Svedl ji Kopeckého týmový kolega Ole Christian Veiby z Norska, jehož prioritou letos bude mistrovství světa WRC2, s Václavem Pechem z plzeňského EuroOil-Invelt teamu. Ten nakonec vystoupal na stříbrný stupínek, protože talentovaný Nor dostal v závěrečném měřeném testu Juřinka „hodiny“.

„Byl to perfektní závod, užili jsme si to se vším všudy. Pro úspěch jsme udělali maximum,“ hlásil Pech bezprostředně po dojezdu do kamer České televize. To ještě netušil, že je druhý. Radostnou novinu se dozvěděl o chvilku později. Před poslední erzetou totiž ztrácel na Nora půl vteřiny, v cíli měl 41letý Plzeňák 17 sekund k dobru.

„Z naší strany panuje naprostá spokojenost. Nečekal jsem, že nám to po přestávce, kdy jsem nejezdil a moc se nehýbal, takhle sedne. Byl to snad zatím náš nejhezčí závod s fordem,“ doplnil později Václav Pech. S Fiestou R5 začal na Valašské rallye druhou sezonu.

Závěr té minulé musel kvůli problémům se zády vynechat, přes zimu se hlavně léčil a hned první závod ukázal, že je zpátky v plné síle. „Fyzicky už jsem byl chvílemi na dně, ale snažil jsem se a vyšlo to,“ radoval se ze stříbrné příčky.

Pech tak pokračuje ve sbírání druhých míst, loni jich měl pět.

„Souboj s Václavem Pechem byl skvělý. Já jsem bohužel udělal v závěru chybu, která mě stála druhé místo. Mrzí mě to,“ hlásil po dojezdu Ole Christian Veiby.

„Samozřejmě cítím zklamání, protože když svedete vyrovnanou bitvu a jste tak blízko k úspěchu, chcete vyhrát,“ doplnil 21letý Nor. „Na druhou stranu, máme za sebou vydařený závod, se kterým můžeme být spokojeni,“ dodal.

Zatímco Veiby bral start jako přípravu na Korsickou rallye, která se jede příští týden, Pecha čeká 20. a 21. dubna „doma“ Rallye Šumava.