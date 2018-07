Aotokrosař Fejfar doma slavil a má rekordní počet triumfů

Autokrosař Václav Fejfar to na domácí trati v Nové Pace zvládl skvěle a třídu Touring Autocross v dalším závodě mistrovství Evropy vyhrál. Byl to jeho 45. triumf v evropském šampionátu napříč třemi kategoriemi, nikdo jiný jich v celé historii autokrosu víc nezískal.

„Je to skvělé, nic víc než vítězství v Nové Pace neexistuje,“ komentoval nadšeně šedesátiletý autokrosový matador z nedalekých Lužan u Jičína své vítězství.

Po závodě v Nové Pace slaví triumf Václav Fejfar.

Bylo čtvrté z pěti dosavadních podniků mistrovství Evropy, což mu mezi tzv. plechovými vozy zajišťuje jasné vedení a naději, že po roční pauze získá další evropský titul.

Do závodu v Nové Pace šel Fejfar se stejným počtem výher jako německý pilot Bernd Stubbe. V královské třídě Super Buggy ale jeho šance na 45. výhru kariéry skončila ve druhém kole, ve kterém předvedl krkolomný pád. Naštěstí po několika kotrmelcích svého vozu z něj vystoupil nezraněn, k opakovanému startu ale nenastoupil, stejně jako dalších pět jezdců.

Pro výhru si tak dojel další český jezdec Jakub Kubíček, což ho v průběžném pořadí šampionátu vyneslo na 3. místo.

Třetí českou radost si ve vydařeném a divácky atraktivním víkendu přidal v kategorii Buggy 1600 Petr Nikodém. V Nové Pace ovládl tuto třídu už potřetí za sebou, stejně jako v předcházejících dvou letech po opakovaném startu finále.

„Vítej, zlatý hattricku,“ neskrýval Nikodém své nadšení, „také předchozí dvě výhry byly po opakovaném startu.“ Na vítězství útočil český jezdec i v poslední třídě Junior Buggy. Jičínský pilot Jakub Novotný jel po celé finále druhý a do poslední chvíle útočil na první místo. To se mu ale stalo osudným v poslední zatáčce, v níž havaroval, skončil mimo trať a závod nedokončil. Do cíle mu chybělo jen několik desítek metrů.