V McLarenu slavili páté místo. Naším cílem je teď Red Bull, říká Alonso

Alonso od návratu do McLarenu v roce 2015 nedokončil neuvěřitelných 17 závodů, a to především vinou nespolehlivého motoru Honda. Před aktuální sezonou se vedení rozhodlo k výměně a začalo využívat pohonné jednotky Renault. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.

Šestatřicetiletý Alonso obsadil páté místo, čímž vyrovnal nejlepší výsledek týmu za poslední tři roky. Jeho belgický kolega Stoffel Vandoorne navíc dojel v Melbourne devátý a přispěl k nejlepšímu vstupu McLarenu do sezony od roku 2014.

„Poslední roky byly hodně složité a nevyšla nám ani zimní příprava,“ připomněl Alonso, že McLaren při dvou testech v Barceloně odjel nejméně kol z deseti stájí v šampionátu. „Přesto dnes oba vozy bodovaly a jeden dokonce v první pětce. Máme být na co pyšní, ale tím to zdaleka nekončí,“ citovala Alonsa agentura AP.

Alonso, který už po sobotní kvalifikaci předpověděl pro McLaren velký závod, v průběhu Velké ceny Austrálie zkušeně ustál útoky Maxe Verstappena z Red Bullu. K páté příčce mu pomohlo i odstoupení obou vozů stáje Haas, které shodně skončily kvůli špatně upevněným kolům.

„Máme za sebou první závod s motory Renault, takže v nejbližší době se určitě dočkáme dalších vylepšení,“ uvedl Alonso. „Můžeme se pomalu začít dívat před sebe a naším dalším cílem je Red Bull,“ přidal na adresu stáje, která dosud jezdila jinou ligu než McLaren a letos chtěla zaútočit na dvojici suverénů Mercedes a Ferrari.

Pro McLaren to znamená velký obrat, protože sportovní ředitel stáje Eric Boullier po předsezonních testech v Barceloně hořekoval, že tým nejspíš nestihne postavit konkurenceschopný monopost. „Vůz ukázal, že má potenciál, ale ještě důležitější je, že z technického pohledu jsme měli bezproblémový víkend. To je po nešťastné zimě velká vzpruha,“ prohlásil nyní.

McLaren je s dvanácti individuálními mistrovskými tituly druhým nejúspěšnějším týmem po Ferrari, ale na další triumf čeká do roku 2008. Velkou cenu vyhrál naposledy před šesti lety a čtyři roky žádný z jeho jezdců nebyl na stupních vítězů, to by se však mohlo brzy změnit.