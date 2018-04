V Bahrajnu došlo i na nadávky. Hamilton si nebral servítky

Hamiltonovi se start z devátého místa na roštu moc nepodařil, pomalejší jezdci mu zablokovali cestu vpřed, takže si vůbec nepolepšil. Naopak Max Verstappen s vozem Red Bull se tradičně nekompromisně dral vpřed. Oba favorité byli velmi rychle za sebou a Verstappen chtěl stůj co stůj před svého britského soupeře. Vtrhl vnitřkem do zatáčky, jejich vozy se střetly koly a nakonec se střetl i karbon na Hamiltonově mercedesu s pneumatikou na red bullu Verstappena. Nizozemce čekalo celé kolo na ráfku, což v podstatě znamenalo konec šancí na slušné umístění.

Lewis Hamilton si nikdy moc nebral servítky. Tentokrát bylo jeho hodnocení manévru slyšet na už chvíli po projetí cílem, když na obrazovce sledoval Verstappenův manévr. Mladého Nizozemce označil výrazem „dickhead“. Už jen překládat ten výraz by bylo neslušné.

Později, v rozhovoru s médii, byl už Hamilton více diplomatický. Přesto Verstappena nešetřil. „Jeli jsme do zatáčky spolu a jednoznačně to byla zcela zbytečná kolize. Mezi jezdci by měl být určitý respekt, ale to nebyl tento případ,“ pustil se do svého soupeře.

A celé kolize byla podle Hamiltona zcela zbytečná. I vzhledem k tomu, kdy se odehrála, tedy na konci prvního kola. „Bylo to od něj hodně hloupé, protože nedokončil závod. A samozřejmě, v poslední době to od něj není jediná taková zbytečná chyba,“ pokračoval úřadující šampion. Zapomněl ještě zmínit, že sám měl velké štěstí, protože při střetu mohl stejně tak přijít k defektu on.

Jak vidí kolize Max Verstappen? Asi není překvapením, že úplně jinak. „Měl jsem výborný výjezd z poslední zatáčky a šel jsem na vnitřek,“ komentoval Nizozemec. „Lewis se mě pokoušel objet a v jeden moment už jsem byl dokonce před ním. Myslím, že vlevo měl ještě hodně místa a kontakt byl úplně zbytečný.“