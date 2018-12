Tak jako v NBA. I české utkání hvězd vsadí na volenku dvou kapitánů

Tradiční přehlídka nejlepších basketbalistů české nejvyšší soutěže se opět uskuteční 30. prosince, tentokrát v pražské hale Královka od 15:00.

Už počtvrté se proti sobě postaví mladí hráči proti basketbalistům nad 28 let. Poprvé však nebudou zahajovací sestavy vybírat fanoušci, ale základní pětky si zvolí sami hráči.

„Vnímám to jako stejnou odpovědnost, jakou by byla role kapitána v jakémkoliv jiném profesionálním sportu nebo týmu, přestože jde o zápas All Star Game, kde se mají bavit diváci i samotní hráči. Zodpovědnost je to také proto, že poprvé v historii Kooperativa NBL jsou zvoleni dva kapitáni předem a budou si vybírat vlastní tým,“ řekl nejlepší střelec ligy Palyza.

„To, že jsem byl zvolen kapitánem družstva pro All Star Game, je pro mě velká zodpovědnost. Už dva dny kvůli tomu nespím. Mám tedy dost času studovat statistiky svým potenciálních spoluhráčů do základní pětky Mladých pušek. Doufám, že vyberu tu nejlepší,“ přidala v žertu opora národního týmu Bohačík.

Zbytek sestav vyberou trenéři. Těmi budou koučové dvou aktuálně nejlepších týmů NBL - Oren Amiel z Nymburku a Levell Sanders z Pardubic.

Český křídelník Jaromír Bohačík

Součástí programu budou také doprovodné soutěže o nejlepšího trojkaře a smečaře. Po loňské úspěšné premiéře se zopakuje i Kooperativa Faktor 1on1 Challenge, kdy hráči budou soupeřit jeden na jednoho.

Vstupenky stojí od 90 do 250 korun a jsou k zakoupení online na webu utkanihvezd.cz, kde také budou zveřejňovány volby obou kapitánů. Prvních 1000 prodaných vstupenek obdrží kód na padesátiprocentní slevu na celodenní skipas ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.