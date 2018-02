Rozjeté Ústí složilo Zlín. Udělali z nás trhací kalendář, zní z Moravy

„Předvedli kvalitní, koncentrovaný výkon až na pár chybiček z konce prvního setu. Ale dohráli jsme to, což byl odrazový můstek, pak už jsme drželi Zlín pod tlakem a to rozhodlo,“ hodnotil v České televizi ústecký trenér Petr Brom.

Ústí díky tříbodové výhře poskočilo na osmé místo, Zlín spadl na devátou pozici.

„Úplně jsme propadli efektivitou servisu, kterým jsme chtěli domácí potrápit. Naopak oni z nás plachtícím servisem udělali trhací kalendář. Naše přihrávka byla dětinská,“ vyčítal zlínský trenér Roman Macek.

Ústí zažívá nejlepší sezonu za poslední roky, má bilanci 7 výher - 11 porážek. To by ještě loni znělo jako sci-fi. „Naši hráči nejsou žádné superhvězdy, ale jsou strašně poctiví a chtějí bojovat, to je největší deviza tohoto týmu,“ chválí Brom.

Přímo do play-off už se Ústí nejspíš nekvalifikuje, na šesté místo ztrácí čtyři kola před koncem základní části extraligy šest bodů. A z předkola by rádo proniklo do závěrečných bojů.

„Hlavně kvůli fanouškům, kteří jsou tady skvělí. Ti hráči, co v Ústí jsou, už vědí, co play-off obnáší. Budeme se snažit dostat dál,“ slibuje Brom.