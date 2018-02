Chceme začínat play-off doma, říká ústecký blokař Tibitanzl

„V posledních dvou kolech půjde o to, abychom si zajistili pro předkolo play-off domácí prostředí. Ale už teď je to o hodně lepší než v minulé sezoně,“ oklepe se při vzpomínce na loňské trápení ústecký blokař Martin Tibitanzl.



Ústí loni uhrálo za celý rok jedinou výhru v tie-breaku, jinak sbíralo porážku za porážkou. „Teď je všechno samozřejmě příjemnější. Zlepšili jsme se jak v útoku, tak v obraně. Máme dobrý i skákaný servis. A když mají Luboš Bartůněk s Filipem Kramarem přihráno na tři metry, dá se líp bránit,“ vykresluje Tibitanzl, co stojí za ústeckou proměnou.

Minulá sezona, to byl pro Ústí jeden velký stres. Jak se hrnuly porážky, nálada v týmu byla logicky pochmurná. A pak tu byla baráž a hrozba sestupu z extraligy. „V baráži jsme šli sice na Turnov, takže bylo skoro jisté, že bychom to měli uhrát. Ale i tak to byly nervy. To letos si to v play-off užijeme,“ těší se ústecký ranař.

Na Zlín, což je pravděpodobný soupeř Ústí v předkole play-off, si věří. „Doma budeme muset vyhrát, pak to zkusíme ve Zlíně. A když to nevyjde, bude další šance u nás. Určitě nám pomohou diváci, jak se začalo vyhrávat, chodí jich mnohem víc, což je pro nás super.“