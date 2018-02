Samá pozitiva a jistoty. Volejbalové Ústí už má záchranu i play-off

„Sobotním vítězstvím v Benátkách 3:1 jsme si definitivně uchovali účast v extralize i pro příští ročník, což jsme čtyři poslední roky nemohli říct takhle dopředu,“ blaží generálního manažera Miroslava Přikryla; do konce základní části chybí ještě pět kol. „A taky už jsme stoprocentní účastníci předplay-off.“

Do vyřazovací fáze zasáhne deset nejlepších, Ústí je aktuálně deváté. A Zlín jen o příčku a dva body nad ním. „Bojujeme se Zlínem o výhodnější pozici do předkola, navíc je to v něm i jeden z našich potenciálních soupeřů, tím je pondělní zápas okořeněný,“ nemůže se dočkat Přikryl. „Zlín nám má co vracet, vyhráli jsme u něj za dva body, což bylo hodně veliké překvapení pro ně i pro nás na začátku sezony. Nebude to snadný protivník.“

Jenže ani Ústí už není pro nikoho snadným soustem. Letos díky přebudovanému kádru přetrhlo kotvu, která ho roky držela u dna.

„Na domácí půdě předvádíme volejbal, jaký jsme už léta nehráli. V uplynulých sezonách jsme se poráželi víceméně sami vlastními chybami, které pramenily z kvality mužstva,“ připomněl Přikryl černočerné časy. „Teď došlo k několikáté přestavbě kádru, vsadili jsme na jména, která mají v české extralize kvalitu a historii. A tým jsme doplnili o dva cizince Votha a Vanagse, kteří už patří k volejbalovým světoběžníkům. Jsou cenově na jiné úrovni. Očekávaná kvalita se zvedla, jsme letos schopni stabilnějších výkonů s daleko menším počtem nevynucených, ale i standardních volejbalových chyb.“

Což se odráží také v návštěvnosti. „Naše hra diváky přitáhla,“ vnímá muž, který roky drží ústecký volejbal nad vodou. „Máme skalní jádro tří stovek fanoušků, kteří chodí na volejbal, i když se nám nedaří. Za ty jsme hodně vděční. Díky nim jsme v diváckém nadprůměru. A letos, když se přidala vítězství, se návštěvnost minimálně zdvojnásobila. Kromě věrných chodí ostatní na výhry domácích barev jako patrioti.“

V průběhu ledna Ústí doplnilo svoji úspěšnou sestavu o veterána Richarda Průchu. „Přijal roli druhého nahrávače, kterého potřebujeme z důvodů tréninkových a případně pro střídání v zápase. Není to pro nás krok do neznáma, před dvěma lety už u nás působil, teď hrál druhou nejvyšší soutěž za MFF Praha,“ prozradil Přikryl. Přestupní termín už skončil: „Ostatní posty pro nás nebyly tak žhavé.“

Bromovo mužstvo táhne Filip Kramar, je nejlepším útočníkem extraligy a nejvíce bodujícím hráčem. V poháru i díky němu Ústí potrápilo Kladno. „Vypadli jsme až po zlatém setu, ale výkon proti obhájci trofeje byl hodně kvalitní a můžu říct, že i překvapivý. Pak jsme to potvrdili vítězstvím v Benátkách, i když tam už nebyl výkon tak oslnivý.“

Přikryl se těší na přenos z ústecké Slunety, pondělní duel vypukne v netradičních 19.15 hodin. „V minulých sezonách jsme figurovali v televizi jako hosté, ale z domácí haly přenos nebyl sedm let. Zajišťuje ho marketingová agentura, takže se fanoušci můžou těšit na LED obrazovku a panely, vybavení haly bude posunuté o stupeň výš na úroveň top přenosů z mistrovství Evropy a světa,“ láká Přikryl do hlediště.