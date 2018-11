Ultimátum přeplněno. Dřív by o nás kolo neopřeli, řekl ústecký kouč

„Před měsícem by si o nás nikdo neopřel ani kolo, moc sebedůvěry v týmu nebylo, ale já se nevěšel. Věřil jsem, že bude líp,“ nezoufal trenér Antonín Pištěcký. „Dostali jsme od vedení ultimátum na pět zápasů před reprezentační pauzou. A my ho překonali. Doufám, že teď jsou nahoře spokojení,“ usmál se.

Sluneta v úvodu nezářila, cizinci se v jejím kádru z různých důvodů točili jako figurky na orloji a šéfy startovní bilance 1–5 vyděsila. „Tým pak měl z následujících pěti zápasů čtyři vyhrát,“ vytyčil generální manažer Tomáš Hrubý. A kdyby to nesplnil? „Nevím. A ani to nechci vědět,“ křenil se Pištěcký. Zda by došlo na pokuty nebo personální změny, Hrubý neodkryl: „Musí to zůstat v šatně.“

Parádní období nastalo, když se ustálil kádr. Wallace a Stevanovič, poslední importy do Slunety, se povedli. „Jako poslední přišel Wallace 18. října, ten kluk je tady jen měsíc,“ zdůraznil Pištěcký. „Od té doby se sehráváme. A zápas s Děčínem byl náš nejlepší v sezoně, fakt start–cíl,“ blažilo vítězného trenéra, že Sluneta ve vyprodaném zápase, při němž bouřilo 1 420 fanoušků, ani jednou neprohrávala. „Na klucích vi dět, že chtějí, že to šlape, že máme za sebou měsíc týmové práce. Výkon proti Děčínu, to byla krása.“

I rozehrávač Michal Šotnar si po skalpu arcirivala lebedil: „Vyhráli jsme obranou. Dostat 66 bodů od Děčína, který dává i přes sto, je su per. Když takhle budeme pokračovat, můžeme se dostat daleko.“

Sluneta zastavila rychlý děčínský přechod do útoku, to byl klíč. „Jako tým jsme neodvedli dobrou práci. Venku musíme začít od obrany, zavřít to, my nechali Ústí rozjet,“ štvalo Jakuba Krakoviče, kapitána Válečníků. Křídelník Šimon Ježek litoval: „Měli jsme plán skončit před pauzou s bilancí 9–3, to už se nestane. Hlavně si teď dát pozor v Hradci Králové, půjde po první výhře jako divý.“

Ústí se vyškrábalo na 5. místo, s bilancí 6–5 je na dohled Děčínu (7–4). „Liga je extrémně vyrovnaná, není kolo bez senzace. Teď jsme se dostali do pater, kde chceme být,“ těší Pištěckého. „Myšlenky jsou pozitivnější, věříme si. Hrát tímhle stylem, vůbec se nemusíme sezony bát.“