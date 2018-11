Ústecký Houška proti svým: Víme, že oni vědí, že my víme

„Hráli jsme dobře, jsme spokojení. Dík patří divákům, vytvořili parádní atmosféru. Bylo to vítězství kolektivu, hráli jsme výborně v obraně, na tom můžeme dál stavět,“ radoval se Houška z velké výhru ve speciálním zápase, kde se všichni hráči navzájem znají.

A hlavně Houška děčínské exparťáky. „My víme, že oni vědí, že my víme,“ usmál se 34letý pivot.

„Pro mě to bylo specifické hlavně v tom, že proti mně hráli kluci, s nimiž jsem pár let trénoval, někteří jsou dokonce moji kamarádi. Ale nijak zvlášť jsme se nehecovali. Spíš jsme si navzájem popřáli hodně štěstí. Já jim popřál, aby se jim dařilo, samozřejmě o trochu míň než mně.“

A to vyšlo do puntíku. Ústí mělo v podstatě celý zápas pod kontrolou. „Naše taktika byla, aby se Děčín neutrhnul, protože pak se dostanou na koně a jde je hrozně těžko zastavit. Je super, že jsme to zvládli, dám něco do šatny. Malé pivo bude stačit, abych je moc nerozmlsal,“ chechtal se Houška.

Sluneta je na vítězné vlně, s Děčínem dosáhla na pátou výhru v řadě, což ji katapultovalo na průběžné páté místo v NBL. Od třetích Válečníků ji dělí jen jedno vítězství.

„Nechci říkat, že jsme se rozjeli, abych to nezakřiknul, ale vypadá to dobře. Máme teď úspěšnou sérii, pořád je však na čem pracovat. A jestli můžeme předehnat i Děčín? To nechci predikovat, staráme se hlavně o sebe.“

Až na tradičně suverénní Nymburk to letos vypadá na vyrovnaný ligový ročník, což naznačují i obě série Slunety. Nejprve pět proher ze šesti zápasů, teď pět výher. „Když se na tabulku podíváte, řeknete si: tohle byste měli vyhrát, tohle prohrát. Ale najednou se to celé promíchá. V tom je basket krásný.“