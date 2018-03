Volejbalisté Ústí se porvou s Pražany o právo vyzvat giganta

„Už teď jsme spokojeni s tím, co jsme dosáhli, ale rádi bychom to ještě dotáhli do hlavního play off,“ přeje si ústecký šéf Miroslav Přikryl.

Dlouho to vypadalo, že soupeřem Ústí v předkole bude Zlín, ale výsledky v závěrečných kolech extraligy mu přisoudily nepříjemné ČZU.

„Výsledkově by pro nás asi byl výhodnější Zlín, s nímž máme aktivní bilanci 2:0, zatímco s Prahou to máme 1:1 na zápasy. Ale zase nemusíme řešit cestování a přespávání. I vzhledem k tomu, že případný třetí zápas by se hrál u nás, měli bychom být mírným favoritem.“

Varováním pro Ústí je ovšem nedávný domácí zápas s ČZU, pětisetovou bitvu nakonec ovládli hosté. „Praha disponuje dvěma třemi hráči, kteří jsou schopni svým skákaným servisem posunout skóre během krátkého okamžiku o tři čtyři body. Když jim jejich razantní servis začne vycházet, budeme se s tím těžko vyrovnávat. Je to jejich silná zbraň, které se trošku obáváme. Naopak menší stabilita výkonů v ostatních činnostech by nám mohla nahrávat,“ věří Přikryl.

Eliminovat tvrdý servis soupeře chce Ústí dobrým příjmem. „A také musíme dělat minimum chyb v naší hře, což nás v předešlých zápasech zdobilo. Praha má mladý tým, dá se čekat, že chybovat bude.“

Pokud by Ústí přešlo přes předkolo, narazí ve čtvrtfinále na giganta. Buď na vítěze základní části České Budějovice, případně na druhý Liberec. „Samozřejmě pro nás by bylo atraktivnější severočeské derby, historicky to byl vždy velký tahák. A kdyby se to vrátilo, bylo by to příjemné,“ zasnil se Přikryl.