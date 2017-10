Nejhůř šestí, velí ústecký šéf Hrubý po letním posilování

„Svitavy budou patřit k týmům, které mohou směle myslet na nejvyšší příčky, nepamatuji, že by někdy během letní pauzy přišlo do jednoho týmu tolik zkušených hráčů. Určitě budou zlobit své soupeře, ale je jasné, že úvodní duel sezony bychom na domácí palubovce chtěli vyhrát,“ přeje si děčínský trenér Pavel Budínský.

Svitavy se posílily i o bývalé děčínské hráče Striu a Jelínka, v kádru jsou také Roseboro, Marko či Slezák. „Sestava soupeře budí na papíře veliký respekt!“ Start duelu je ve středu v 18 hodin.

Slunetě začne sezona o den později, zápas v Pardubicích se odložil kvůli účasti domácích v evropském poháru. „Pardubice mají opět kvalitní kádr a nejvyšší ambice. Ale nebojíme se ničeho, nejedeme tam se sklopenou hlavou. Domácí budou favorité, ale my budeme bojovat a zkusíme urvat vítězství,“ slibuje ústecký šéf Tomáš Hrubý.

Po loňských rozpačitých výkonech a osmém místě Sluneta výrazně obměnila kádr a letos má vyšší cíle.

„Jednoznačným cílem je pro nás postup do play-off, a to nejhůř z šestého místa. A nezastírám, že pokud se to nepovede, tak to pro nás nebude úspěšná sezona. Kádr jsme proti loňsku určitě posílili a podle toho by měly vypadat i výsledky,“ velí Hrubý.