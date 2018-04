Dokážeme nemožné! burcuje ústecký pivot Pecka před dnem D

„Jsem hrdý na to, co náš tým dokázal. Pro ústecké fanoušky to byl skvělý zážitek, který ještě zdaleka nemusí skončit,“ burcuje ústecký pivot Stanislav Votroubek.

Série je 3:3 na zápasy, i skóre z celé sezony je těsné – 8 duelů, 643:648 z pohledu Slunety.

„Pro jeden z týmů je to poslední zápas sezony. Pro jeden z týmů již nebude žádné příště. My si celou sérii maximálně užíváme a nehodláme na tom nic měnit ani teď,“ hlásí ústecký kouč Antonín Pištěcký.

„Pro celou Slunetu je středa 25 .dubna velkým dnem a my uděláme všechno pro to, aby bylo co slavit.“ Tým poženou i cestující fanoušci. „S podporou našich diváků jsme schopni předvádět ne možné!“ tvrdí pivot Ladislav Pecka.

Sluneta šokuje. „Kdyby někdo řekl, že série bude takhle vyrovnaná, koukali by na něj jako na blázna,“ míní křídlo Filip Šmíd. Start v 18 hodin, na webu duel vysílá Česká televize, od osmi večer na kanále ČT sport pustí záznam.