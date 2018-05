Vyhnání z ráje? Basketbalisté Ústí tomu chtějí zamezit v zápase roku

Děčínská mobilizace zabrala Úleva pro děčínské Válečníky. Ačkoli basketbaloví vicemistři nezažívají ideální sezonu, nakonec stejně v NBL proklouzli do nadstavbové skupiny A1 o první až šesté místo. Jistotu jim dalo sobotní vítězství 89:84 na palubovce posledního Jindřichova Hradce.

„Jsem rád, že úsilí, které jsme vynaložili, jsme dokázali přetavit v úspěch. A že tohle vítězství nás definitivně posílá do skupiny A1,“ slavil na klubovém webu děčínský křídelník Šimon Ježek. I kouč Pavel Budínský si oddechl. „Když jsme se dostali do pomyslného kouta po porážce v Kolíně, tak jsme si řekli, že musíme zmobilizovat zbraně jako Válečníci. A dokázali jsme vyhrát v Pardubicích, kde do té doby uspěl jen Nymburk, pak jsme porazili Ústí, které má letos našlápnuto. A teď jsme to ustáli i v Jindřichově Hradci, kde prohrály třeba i Svitavy,“ chválil kouč finiš Armexu. Děčín přitom po většinu zápasu v Jindřichově Hradci prohrával, ale v poslední čtvrtině těsné skóre otočil. „Vyhráli jsme jen díky tomu, že jsme měli o dvě tři úspěšné střely navíc. Domácím patří velký kredit, donutili nás k maximálnímu úsilí,“ ocenil Budínský. Děčín končí základní část ve středu doma s Ostravou, o víkendu ho čeká pohárové Final 4.