Thomasová právě září v WNBA, od podzimu má vést USK v Eurolize

Šestadvacetiletá Thomasová působí v zámořské WNBA pátým rokem v dresu Connecticut Sun, loni byla vybrána do Utkání hvězd. V minulé sezoně měla 188 centimetrů vysoká hráčka průměry 14,8 bodu a 6,8 doskoku na zápas.

Ve vynikajících výkonech pokračuje Thomasová i v nové sezoně WNBA. Je čerstvou držitelkou ocenění pro hráčku týdne ve Východní konferenci.

Nejhezčí akce v podání Thomasové v této sezoně:

Watch the #WNBA Eastern Conference Player of the Week @athomas_25's best moments so far this season! pic.twitter.com/RrkMGQUPAe