Newyorský hřbitov hvězd pohltil i Kvitovou, Plíšková přežila

Tenis

Dalších 7 fotografií v galerii HATTRICK. Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje ze svého třetího čtvrtfinále na US Open v řadě. | foto: AP

dnes 9:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Dámy a pánové, kdo chce spatřit senzaci, nechť ráčí vstoupit do naší nové arény! Možná by i jazzový mág Louis „Satchmo“ Armstrong, po němž je čerstvě otevřený stadion na US Open nazván, žasl nad nečekanými výsledky, jež se rodí na modrém dně kotle pro čtrnáct tisíc diváků.