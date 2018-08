Vlastenka MB a lenivá KM. Šťastné slečny v nóbl tenisové společnosti

Karolína Muchová blaženost víc maskovala. Přesto po nedělním tréninku říkala: „Mám super pocit. Dosáhla jsem na největší úspěch kariéry.“

Také ona si minulý týden na Flushing Meadows proklestila cestičku kvalifikací a dnes prožije svou premiéru na jedné ze čtyř největších tenisových akcí.

Marie Bouzková Na šestý pokus prošla grandslamovou kvalifikací. V New Yorku vyhrála juniorku v roce 2014. V červenci jí bylo 20 let.

Za jejich průlomem se skrývá fůra trpělivosti a ještě větší halda dřiny. Dvacetiletá Bouzková (170. na žebříčku) a o dva roky starší Muchová (číslo 202 v pořadí WTA) musely strávit řadu trpkých porážek.

České popelky, jež vytrvale putují po menších turnajích, se konečně mohou předvést na bále pro smetánku. Bouzková se do nóbl společnosti protlačila z kvalifikace na šestý pokus, Muchová na čtvrtý.

První z nich přitom před čtyřmi lety na US Open pyšně třímala trofej pro nejlepší juniorku.

Marie Bouzková na US Open v roce 2014.

„Jenže asi jsme měli špatného agenta, který pak Marušce coby šampionce nedokázal získat volnou kartu do hlavní soutěže ani do kvaldy,“ lamentuje její otec Milan. „Já jsem si slíbil, že se sem dostaneme sami. A to se teď povedlo.“

Čiší z něj zadostiučinění. Dcera pod jeho vedením většinu času žije a trénuje na Floridě. „Nejdeme americkou cestou, ale mou cestou,“ říká důrazně. „Každopádně jsem vděčný, že jsme nezůstali v Česku. Já bych tam umřel. Tady je všechno spravedlivější. Rozhodčí, přidělování karet na turnaje. Všechno.“

Kdyby bylo na něm, Marie by reprezentovala USA, což by jí nejspíš výrazně pomohlo finančně. „Ale moje dcera je patriotka. Ať vám někdy ukáže rakety a tašku, všude má českou vlajku. Dostali jsme spoustu výhodných nabídek z jiných zemí, nejméně z pěti. Jenže ona se jim vždycky jenom směje.“

Bouzková skutečně působí jako veselá dívka. „Taková jsem pořád. Hraju tenis, jsem na sluníčku, tak proč bych nebyla?“ ptala se před svátečním mačem se zkušenější Rumunkou Bogdanovou.

To Muchovou, již v minulosti brzdila zranění, čeká mladší sokyně, nadaná Ukrajinka Jastremská. „Střílí to zprava i zleva. Ale já taky hraju dobře,“ říká sebevědomě dcera bývalého olomouckého fotbalisty.

Karolína Muchová Čerstvě dvaadvacetiletá tenistka z Olomouce letos objížděla převážně turnaje ITF. Čeká ji grandslamová premiéra.



On i máma jí fandí z domova, radost s ní sdílejí na dálku. Prospívá jí, že pochází z aktivní rodiny.

„Na jednu stranu jsem někdy lenivá a potřebuju k práci trochu dotlačit. Zároveň mi určitě pomohlo, že mě i bráchu táta odmalička vedl k různým sportům. Například pohyb na kurtu mám, myslím, dobrý díky němu.“

Štědré odměny, bohaté porce bodů, skvělé arény a přepychové zázemí. Bouzková i Muchová si svou přítomnost na US Open užívají. Že by ovšem okouzlením totálně ztrácely hlavy? To ne.

„Jsou tu známější jména, ale se mnou to moc nedělá,“ tvrdí Muchová. „Když se potkám třeba s Federerem, jde z něj respekt, ale mezi holkama nemám nikoho, ke komu bych nějak vzhlížela. Možná k Sereně (Williamsové)...“

České slečny s odlišným příběhem v pondělí zkusí zahnat nervozitu, aby své premiéry zvládly co nejlépe. A pak se vynasnaží, aby na slavných grandslamech směly hrát pravidelně.