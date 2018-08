Veselý a devět Češek na US Open. Přežije Plíšková v drsné čtvrti?

Děj nejštědřeji dotovaného turnaje v dějinách tak trochu nasměroval čtvrteční los. Pakliže splní role favoritů, střetnou se esa Federer s Djokovičem už ve čtvrtfinále. Sestry Williamsovy na sebe mohou narazit už ve 3. kole, přičemž případná vítězka by vzápětí měla jít na světovou jedničku Halepovou.

V této zatraceně drsné čtvrti – rozuměj horní čtvrtině pavouka – se ocitla též Karolína Plíšková. Předloňskou finalistku zmítající se v období nepohody čeká v betonovém pekle krušná šichta. Ale ani další Češky a jediný chlap Jiří Veselý nevyrážejí na bezstarostný špacír.

Petra Kvitová

Nasazená pětka přijíždí z New Havenu, kde po setu vzdala čtvrtfinále se Suarezovou. Stěžovala si na bolest ramene. Patrně ho chtěla pošetřit před posledním grandslamem sezony, na němž loni pronikla mezi osm nejlepších. V úvodu ji vyzve kdysi obávaná Belgičanka Wickmayerová. Nyní až 95.hráčka WTA drží s Kvitovou lichotivou bilanci 4–4 a stále umí být nebezpečná. Zvládne-li trémou sužovaná Češka vstup, utká se s lepší z dvojice Wang Ja-fan – AK Schmiedlová.

Karolína Plíšková

Turnajová osmička po propuštění kouče Krupy nemůže na US Open využít nově najatou Australanku Stubbsovou, jež má komentátorské povinnosti u ESPN. A tak se spolehne na pomoc Španělky Martinezové, vítězky Wimbledonu 1994, která coby trenérka loni pomohla ovládnout londýnskou slavnost Muguruzaové. Plíšková začne proti Kazašce Dijasové (62. na světě) a pokusí se vylepšit rozpačitý dojem ze sezony. Ve třetím kole by mohla potkat Řekyni Sakkariovou, jíž po chybě rozhodčí podlehla v Římě, poté už se rýsují tuhé bitvy s Muguruzaovou, Halepovou či jednou z Williamsových.

Barbora Strýcová

Vyhlížela sokyni z kvalifikace, jíž se stala domácí Laová (až 236. v pořadí WTA). Na třech přípravných zámořských podnicích ani jednou nevyhrála, ovšem na grandslamech prožívá nejlepší rok. Zkušená válečnice (23. nasazená) ho může ještě vyšňořit. Ve druhém mači by se střetla s Ukrajinkou Kozlovovou, či se Španělkou Arruabarrenaovou.

Lucie Šafářová

Zvažuje ukončení kariéry. Není vyloučené, že se na Flushing Meadows představí naposled. První překážka? Chorvatka Martičová, jež v předchozích pěti ročnících US Open nevykoukla z 1.kola. Nicméně v červenci postoupila do finále v Bukurešti a v Cincinnati zaskočila Rusku Kasatkinovou. Šafářová po Wimbledonu hrála jen v Montrealu, kde pronikla z kvalifikace do 2. kola, v němž po vyrovnané partii podlehla rozjeté Görgesové.

Kristýna Plíšková

Levačka s pádným podáním dál doufá v zásadní průlom. V New Yorku hned natrefí na Nizozemku Bertensovou, šampionku ze Cincinnati, jež v minulých týdnech dvakrát porazila její dvojče Karolínu i Kvitovou. V dosavadních šesti startech ale Bertensová na US Open vyhrála chabé dva zápasy, takže Češka není bez šance.

Markéta Vondroušová

Po skvělé loňské jízdě v roce 2018 spíš klopýtá, opustila TOP 100. Naopak v ráži je její příští rivalka Buzarnescuová, 21. nasazená. Otázkou je Rumunčino zdraví. V Montrealu odstoupila poté, co si zle pošramotila kotník.

Kateřina Siniaková

Deblová královna z Paříže a Londýna v singlu strádá. V Moskvě, Montrealu i Cincinnati o prázdninách vyletěla z 1. kola. Proti Estonce Kontaveitové není favoritkou.

Marie Bouzková

Triumf nad Španělkou Garciaovou v závěrečné fázi kvalifikace katapultoval dvacetiletou slečnu sídlící na Floridě poprvé do hlavní soutěže na grandslamu. Kdyby zdolala Rumunku Bogdanovou, mohla by vyzvat Karolínu Plíškovou.

Karolína Muchová

V úterý měla dvaadvacáté narozeniny, v pátek se radovala ze životního úspěchu. V posledním kole kvalifikace přehrála Kanaďanku Abandaovou. Také ji čeká premiéra na jednom ze čtyř nejslavnějších podniků, v níž se střetne s osmnáctiletou Ukrajinkou Jastremskou.

Jiří Veselý

Měl by vyřadit francouzského teenagera Mouteta, jenž dostal volnou kartu od pořadatelů. Pak mu ale hrozí kolize s Němcem Zverevem, světovou čtyřkou.