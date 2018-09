Vondroušová v rauši: Skoro jsem nevnímala stav. Omlouvám se rozhodčí

New York (Od našeho zpravodaje) - Až drahnou chvíli po dosud nejskvělejším zápase své kariéry tenistka Markéta Vondroušová zjistila, že se zachovala jaksi nezdvořile. Četla si komentáře na facebooku, kde jí bylo vytýkáno, že na US Open po zuřivé bitvě s Nizozemkou Bertensovou nepodala ruku sudí Alvesové. „Cože?! To není možný,“ divila se.